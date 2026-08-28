20 celulares para presuntas extorsiones fueron incautados en cárceles de Barranquilla y Valledupar. Foto: Fiscalía general de la Nación.

En una acción conjunta, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantaron diligencias de registro y allanamiento en centros penitenciarios de Barranquilla y Valledupar, con el objetivo de localizar elementos tecnológicos que presuntamente estarían siendo utilizados para cometer extorsiones desde las cárceles.

Los procedimientos se realizaron en dos patios de los establecimientos carcelarios El Bosque y La Modelo, en Barranquilla, y en La Tramacúa, en Valledupar. Durante las intervenciones, las autoridades encontraron celulares, tarjetas SIM, cargadores, libretas, hojas con información y sustancias estupefacientes.

Incautaciones y elementos bajo investigación

En los operativos realizados en Barranquilla fueron incautados 18 teléfonos celulares, mientras que en Valledupar fueron encontrados otros dos dispositivos. Según la Fiscalía, dos de estos equipos serían de especial interés dentro de las investigaciones contra presuntos integrantes y cabecillas de la organización criminal ‘Los Costeños’.

Los elementos fueron hallados ocultos en caletas ubicadas en techos, baños y otros lugares de difícil acceso dentro de los centros penitenciarios. Las autoridades realizarán análisis técnicos a los dispositivos para establecer su posible uso en actividades delictivas.

Investigación continúa contra redes de extorsión

Fiscales del Gaula, junto con equipos del CTI y la Policía, adelantan las investigaciones para determinar cómo eran utilizados estos medios de comunicación y quiénes estarían detrás de las posibles extorsiones realizadas desde los establecimientos carcelarios.

De manera paralela, la Policía Nacional desarrolló operativos en otros centros penitenciarios como Picaleña, Bellavista y Barne, donde fueron capturadas tres personas que estarían relacionadas con un caso de secuestro.

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