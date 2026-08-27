Rock al Parque cumple 30 años. ¿Qué bandas forman parte del cartel de 2026?

BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 21: A fan raise his hands during Rock Al Parque Festival on June 21, 2025 in Bogotá, Colombia. (Photo by Diego Cuevas/Getty Images) / Diego Cuevas

Este miércoles se anunció el cartel oficial de artistas que harán parte de la celebración de los 30 años del festival Rock al Parque 2026, que se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre.

¿De dónde son los artistas que harán parte de esta edición?

Esta nueva edición contará con artistas de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón.

¿Cuál es la cuota internacional del festival?

La cuota internacional reúne 34 agrupaciones procedentes de Europa, América y Asia.

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Entre ellos se encuentran Mon Laferte, Apocalyptica, Ministry, Rata Blanca, Ratones Paranoicos, Los Bunkers, Gondwana, Stratovarius y Tokyo Ska Paradise Orchestra.

Igualmente estarán Claudio Narea, integrante histórico de Los Prisioneros, y Serú Girán, que estará representado por David Lebón y Pedro Aznar.

¿Cuál será la participación nacional?

La participación nacional tendrá en tarima a Esteman, artista bogotano radicado en México, y la agrupación antioqueña I.R.A.

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¿Y la cuota distrital?

La cuota distrital está integrada por 26 agrupaciones de larga trayectoria, como Skampida.

¿Cuál es la participación femenina en esta edición del festival?

Para 2026, 21 de las 64 agrupaciones confirmadas cuentan con participación femenina, lo que representa el 32,8 % del cartel, entre las que se encuentran Mon Laferte, Lika Nova y V for Volume, entre otras.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el festival?

Los 30 años de Rock al Parque se celebrarán este 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.