Barbra Streisand arremetió contra Trump por cerrar el Kennedy Center al perder disputa por el nombre

La cantante, compositora, actriz, escritora y cineasta estadounidense Barbra Streisand ha alzado la voz para criticar la polémica gestión del presidente Donald Trump respecto al Kennedy Center.

¿Qué escribió Barbra Streisand?

“En 2008, fue un gran honor para mí ser incluida en la 31.ª edición de los galardonados del Kennedy Center. Para mí, y para tantos artistas, ese honor representaba algo más que un reconocimiento a la trayectoria profesional. Representaba la convicción de la importancia del arte para la vida de una democracia”, escribió Streisand en un comunicado publicado este jueves en su sitio web oficial.

Lea también: Maluma y Shakira estrenan “Agua”, su nueva colaboración al ritmo de merengue

“Por eso resulta tan indignante y doloroso presenciar lo que le está sucediendo al Kennedy Center”, continuó.

“Sin embargo, la lucha continuó. Tras la retirada de su nombre, un Trump humillado ordenó colocar una gran lona sobre la fachada, donde permanece hasta el día de hoy. Posteriormente, la junta directiva, alineada con Trump, volvió a presionar incansablemente para que se restituyera su nombre, lo que provocó un nuevo fallo federal que bloqueó dicha iniciativa”, escribió Streisand.

“Y ahora, un Trump totalmente derrotado ha anunciado el cierre del Kennedy Center para llevar a cabo lo que la junta directiva, compuesta en su totalidad por partidarios suyos, califica de gran remodelación. Curiosamente, ¡cuando el nombre de Trump aún figuraba en el edificio, no se planteó en ningún momento la posibilidad de cerrarlo!“, expresó.

¿Por qué se producen estas declaraciones?

Las declaraciones de Streisand se producen poco después de que el jueves un juez de distrito ordenara al Kennedy Center notificar con al menos 30 días de antelación cualquier plan de demolición o de nueva construcción.

Le puede interesar: El actor John Leguizamo será el villano en la nueva adaptación cinematográfica de “Miami Vice”

Esto ocurrió tras las amenazas de Trump de que la institución artística podría “terminar siendo demolida” si no contaba con su respaldo.

La administración Trump ha mantenido una batalla legal para permitir que el centro pase a llamarse “Trump-Kennedy Center” y que su nombre se añada al exterior del edificio, tal como dispuso la junta directiva; sin embargo, un juez ordenó que se retirara dicho nombre.