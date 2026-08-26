Tim Curry y su legado musical, las canciones que marcaron su carrera

Aunque Tim Curry es reconocido como uno de los grandes exponentes en el cine y el teatro, la música también fue una parte importante de su carrera artística, su voz quedó ligada para siempre a The Rocky Horror Picture Show una producción en la que interpretó algunas de las canciones más recordadas de su trayectoria.

Uno de sus temas más recordados es “Sweet Transvestite”, una canción con la que el artista presentó al público a Frank-N-Furter.

También interpretó “I Can Make You a Man”

También interpretó “I’m Going Home”, esta última presentación musical una de las canciones más emotivas de la producción y su vida artística.

La música de The Rocky Horror Picture Show tuvo además un importante impacto de manera comercial. La banda sonora llegó al puesto 49 del Billboard 200 en 1978, varios años después del estreno de la película.

Curry quiso llevar su faceta musical más allá de la actuación. En 1978 lanzó su primer álbum como solista, “Read My Lips“, un trabajo compuesto principalmente por versiones de canciones conocidas. Al año siguiente presentó Fearless, un disco con temas originales y un sonido más cercano al rock alternativo.

Uno de los temas más destacados de ese álbum fue ‘I Do The Rock’, que llegó al puesto 96 del Billboard Hot 100. Después publicó Simplicity.

En 1981, continuando una carrera musical que, aunque no fue tan extensa como su trayectoria en la actuación, dejó canciones que forman parte de su legado.

Tim Curry demostró que su talento no estaba únicamente frente a las cámaras. Su voz, sus interpretaciones y su particular manera de llevar el rock y el cabaret a sus personajes hicieron que su música también encontrara un lugar entre sus trabajos más recordados.