El actor colombiano John Leguizamo será homenajeado por sus 40 años de carrera en Hollywood
Leguizamo recibirá el Premio a la Trayectoria Profesional y será homenajeado por su trayectoria profesional que abarca más de cuatro décadas.
El comediante, actor y cineasta colombiano John Leguizamo será homenajeado por la Asociación de Críticos de Hollywood en la recién nombrada Celebración del Cine y la Televisión (antes llamada Celebración del Cine y la Televisión Latinos), que celebra su sexta edición y reconoce y destaca el talento artístico latino e hispano tanto en la pantalla como fuera de ella.
Recibirá el Premio a la Trayectoria Profesional y será homenajeado por su trayectoria profesional que abarca más de cuatro décadas.
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Leguizamo ha recibido numerosos galardones, entre ellos un Emmy y un Tony, además de nominaciones al Premio al Mejor Actor, al Premio de la Crítica y al Globo de Oro.
Leguizamo comenzó su carrera como comediante en Nueva York.
Interpretó a Luigi Mario en “Super Mario Bros.” de 1993 y ha actuado en películas como “Atrapado por su pasado”, “Romeo + Julieta, de William Shakespeare”, “Moulin Rouge, Amor en Rojo”, “John Wick”, “John Wick 2: Un nuevo día para matar” y “El menú” en 2022.
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Recientemente interpretó a Eumeo, un porquero ciego y fiel sirviente de Odiseo, en la adaptación de Sir Christopher Nolan de “La Odisea”.
También prestó su voz a Sid en la franquicia de “La era de hielo” y a Bruno Madrigal en “Encanto”.
La ceremonia tendrá lugar el 2 de octubre en Beverly Hills.