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26 ago 2026 Actualizado 21:15

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Entretenimiento

El actor colombiano John Leguizamo será homenajeado por sus 40 años de carrera en Hollywood

Leguizamo recibirá el Premio a la Trayectoria Profesional y será homenajeado por su trayectoria profesional que abarca más de cuatro décadas.

NEW YORK, NEW YORK - JULY 14: John Leguizamo attends &quot;The Odyssey&quot; New York premiere at AMC Lincoln Square Theater on July 14, 2026 in New York City. (Photo by John Nacion/WireImage)

NEW YORK, NEW YORK - JULY 14: John Leguizamo attends "The Odyssey" New York premiere at AMC Lincoln Square Theater on July 14, 2026 in New York City. (Photo by John Nacion/WireImage) / John Nacion

NEW YORK, NEW YORK - JULY 14: John Leguizamo attends &quot;The Odyssey&quot; New York premiere at AMC Lincoln Square Theater on July 14, 2026 in New York City. (Photo by John Nacion/WireImage)
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El comediante, actor y cineasta colombiano John Leguizamo será homenajeado por la Asociación de Críticos de Hollywood en la recién nombrada Celebración del Cine y la Televisión (antes llamada Celebración del Cine y la Televisión Latinos), que celebra su sexta edición y reconoce y destaca el talento artístico latino e hispano tanto en la pantalla como fuera de ella.

Recibirá el Premio a la Trayectoria Profesional y será homenajeado por su trayectoria profesional que abarca más de cuatro décadas.

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Leguizamo ha recibido numerosos galardones, entre ellos un Emmy y un Tony, además de nominaciones al Premio al Mejor Actor, al Premio de la Crítica y al Globo de Oro.

Leguizamo comenzó su carrera como comediante en Nueva York.

Interpretó a Luigi Mario en “Super Mario Bros.” de 1993 y ha actuado en películas como “Atrapado por su pasado”, “Romeo + Julieta, de William Shakespeare”, “Moulin Rouge, Amor en Rojo”, “John Wick”, “John Wick 2: Un nuevo día para matar y “El menú” en 2022.

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Recientemente interpretó a Eumeo, un porquero ciego y fiel sirviente de Odiseo, en la adaptación de Sir Christopher Nolan de “La Odisea”.

También prestó su voz a Sid en la franquicia de “La era de hielo” y a Bruno Madrigal en “Encanto”.

La ceremonia tendrá lugar el 2 de octubre en Beverly Hills.

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