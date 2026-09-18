‘Katarsis’ el viaje de Annakarina para sanar y transformar el dolor en música y arte

Tras una década de trayectoria como artista independiente la compositora y cantante venezolana Annakarina presenta ‘Katarsis’, un álbum que reúne música, comunidad, resiliencia e impacto social en una propuesta que busca sanar desde la transformación personal.

Nacida en el estado Lara, Venezuela, y radicada desde hace diez años en Estados Unidos, la artista ha recorrido un camino poco convencional. Su historia no comenzó con una gran discográfica, sino con años de trabajo, reinvención y una convicción constante por crear. En Lo Más Caracol, la interprete compartió detalles sobre el proceso emocional de su álbum:

“Katarsis es la historia de una persona que vivió un dolor fuerte, un duelo y decidió hacerlo arte y escribir. Tocar fondo fue el mejor impulso para renacer y a partir de ello no creo en las perdidas sino en el aprendizaje que dejó dichas situaciones para la construcción de un álbum que reúne mucho sentimiento”, afirmó Annakarina.

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Una unión entre la música y una comunidad

La preparación de ‘Katarsis’ tuvo una duración de un año, el cual fue postulado a los Latin Grammy para las categorías de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Mejor Nuevo Artista. Dicha producción contó con la colaboración de los productores Yoelkeys y Thomás Pérez; y las composiciones de Crisly Ospino y Reymar Perdomo.

El álbum cuenta con 13 canciones de las que se destacan ‘Gané perdiendo’, la cual fue grabada en México y refleja cómo superar la crisis para encontrar la mejor versión de uno mismo.

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Además, el proyecto muestra la conexión que la artista ha construido por medio de sus redes sociales con sus seguidores y fans, ya que se este se transformó en ‘Kosmi’ un espacio en el que la artista conecta con sus oyentes para mostrar sus distintas facetas y apoyar a comunidades vulnerables en Venezuela.

‘Katarsis’ ya se encuentra en todas las plataformas musicales. Annakarina prepara una gira de conciertos para 2027 con presentaciones en Estados Unidos, México y Latinoamérica.