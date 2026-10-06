Envían a la cárcel a hombre que exigía dinero a familia para devolver mascota perdida en Quindío

Armenia

En el Quindío, la Policía capturó a un hombre que utilizando la pérdida y enfermedad de una mascota extorsionaba a una familia y le exigía dinero a cambio de regresar el animalito, el detenido fue enviado a la cárcel.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Brayan Stiven Herrera Lenis, por su presunta responsabilidad al extorsionar a una familia para devolverle a su mascota, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, URI de la Seccional Quindío le imputó el delito de extorsión agravada. El investigado no aceptó el cargo.

Los hechos se registraron el pasado 30 de septiembre en Filandia, Quindío, cuando el imputado, a través de una red social, contactó a los integrantes de la familia y les manifestó que tenía en su poder a la mascota que había sido reportada como desaparecida.

Posteriormente, les exigió una suma de dinero bajo el supuesto de que el canino se encontraba recibiendo atención veterinaria. Además, los habría intimidado con hacerle daño al animal si no accedían a sus pretensiones.

El comandante de la Policía, coronel Gustavo Morales indicó “Según lo establecido durante la investigación, el hombre habría obtenido inicialmente $700.000 y después habría realizado una nueva exigencia por $1.000.000, condicionando la devolución de la mascota al pago del dinero y advirtiendo que, de no acceder a la exigencia, no volverían a verla”

Adrián Trejos

Las víctimas denunciaron ante las autoridades y, en medio de una entrega controlada, Herrera Lenis fue capturado el 2 de octubre por uniformados del Gaula de la Policía Nacional, teniendo en su poder el dinero producto de la extorsión.

Ante la denuncia presentada por la víctima, uniformados del GAULA coordinaron una entrega controlada en el municipio de Filandia. Durante el procedimiento, el presunto extorsionista recibió $200.000, momento en el que fue capturado en flagrancia por unidades de la Policía Nacional.

Según la Policía el capturado registra anotaciones judiciales por extorsión, concierto para delinquir, daño en bien ajeno, porte ilegal, tráfico de estupefacientes y hurto por medios informáticos.

Las labores adelantadas permitieron establecer, además, que el capturado podría estar relacionado con hechos similares, en los que presuntamente se habrían utilizado el mismo modus operandi con el propósito de realizar exigencias económicas.

La Policía Nacional invita a las personas que hayan sido víctimas de esta modalidad o que reconozcan circunstancias similares, a denunciar oportunamente a través de la línea 165.