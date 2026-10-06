Camacol Quindío y el acompañamiento en la revisión técnica de los edificios afectados por terremoto

Armenia

Camacol, Quindío trabaja de la mano con la alcaldía de Armenia porque aún faltan 5000 unidades de viviendas y apartamentos por visitar afectados por el terremoto del 10 de agosto

La directora de Camacol, Quindío, Milena Arango dijo que desde el primer momento han brindado apoyo y acompañamiento de los municipios que requieren tener ingenieros estructurales, patólogos para que vinieran a revisar. Entonces, iniciamos la campaña desde Camacol con nuestros afiliados para que hicieran este acompañamiento.

Ya luego desde Camacol de todas las regionales nos empezaron a enviar, principalmente Camacol Antioquia y Camacol Bogotá Cundinamarca, empezaron a enviarnos profesionales estructurales y empezamos a repartirlos en diferentes regiones, en diferentes municipios, en Quimbaya, en Montenegro, en La Tebaida, en Calarcá, en Armenia, que eran como los más afectados, haciendo acompañamiento, subsidiando tiquetes, transporte, comida, alojamiento para que ellos pudieran estar cómodos en estas actividades.

Así lo hicimos, acompañamos permanentemente a infraestructura departamental, a infraestructura municipal y seguimos en este proceso, tuve una reunión con Isabel Cristina Ortiz para también seguir trayendo, porque seguimos con más de 5,000 unidades pendientes de visitar y entregar los conceptos, dijo la líder gremial de Camacol.

La importancia de verificar los ingenieros certificados

La gerente de Camacol fue clara en manifestar el proceso “Primero hay una visita de inspección donde lo que se mide es o se verifica si la unidad es habitable o no. Es una simplemente como para descartar, para saber si duermo esta noche en la calle o puedo habitar con algunas condiciones especiales.

Posteriormente ya llega la visita del experto, del ingeniero o arquitecto estructural, ingeniero estructural básicamente, para revisar ya el tema de columnas, ya la parte estructural, y ellos tienen que estar en una base de datos registrados eh en una en tiempo real con número de tarjeta profesional y dejando todos los datos y luego ya en infraestructura y en planeación municipal de cada municipio se revisan toda la información.

Esta es la que va a unos tableros donde se encuentran georreferenciados todas las unidades que ya fueron revisadas, quién fue el ingeniero con tarjeta profesional tal que lo revisó.

Y ellos no son los que dan el concepto si se demuele o no, para eso está la Unidad de Gestión del Riesgo, para eso está la Alcaldía Municipal, Secretaría de Infraestructura, hay como un grupo colegiado que es en últimas el que toma la decisión si es para demoler o no o si se necesitan otros expertos patólogos, otros estudios más avanzados para poder determinarlo, pero no es solamente con una sola visita que se determina si se demuele o no, puntualizo la directora de Camacol, Quindío