Estos son los nuevos representantes del presidente para las principales universidades del país
El profesor Diego Torres estará en la Universidad Nacional y Rodolfo Londoño en cinco instituciones.
El presidente Abelardo de la Espriella expidió el decreto 1310 del 25 de agosto de 2026 por medio del cual designa a sus representantes ante los Consejos Superiores de 15 instituciones de educación superior.
Estos representantes son importantes pues sirven como el puente directo entre el Gobierno Nacional y la dirección de las instituciones públicas de educación superior.
Las designaciones:
- Universidad Nacional de Colombia: Diego Alejandro Torres Galindo.
- UNAD: Víctor Hugo Malagón Basto
- Universidad de la Amazonia: Brenda Magaly Restrepo Plazas
- Tecnológica de Pereira: Gabriel Jaime Cardona Orozco
- Universidad de Cundinamarca: María Rocío Cortés Vargas
- Popular del Cesar: Cenaida Rubiela Alvis Barranco
- Universidad del Magdalena: Isaura Yaneth Parejo Buelvas
- Industrial de Santander: Wilson Caballero Ariza
- Universidad del Cauca: Esneyder Andres Nazarith Vidal
- UPTC: Julián Ricardo Gómez Ávila
Además, el padre Rodolfo Londoño fue designado simultáneamente en cinco consejos superiores distintos: Universidad Nacional, en la Pedagógica Nacional, en la de Antioquia, la del Valle y del Atlántico.
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...