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27 ago 2026 Actualizado 14:34

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Política

Estos son los nuevos representantes del presidente para las principales universidades del país

El profesor Diego Torres estará en la Universidad Nacional y Rodolfo Londoño en cinco instituciones.

Imagen de referencia vía Getty Images.

Imagen de referencia vía Getty Images. / Cultura RM Exclusive/Peter Mulle

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El presidente Abelardo de la Espriella expidió el decreto 1310 del 25 de agosto de 2026 por medio del cual designa a sus representantes ante los Consejos Superiores de 15 instituciones de educación superior.

Estos representantes son importantes pues sirven como el puente directo entre el Gobierno Nacional y la dirección de las instituciones públicas de educación superior.

Las designaciones:

  • Universidad Nacional de Colombia: Diego Alejandro Torres Galindo.
  • UNAD: Víctor Hugo Malagón Basto
  • Universidad de la Amazonia: Brenda Magaly Restrepo Plazas
  • Tecnológica de Pereira: Gabriel Jaime Cardona Orozco
  • Universidad de Cundinamarca: María Rocío Cortés Vargas
  • Popular del Cesar: Cenaida Rubiela Alvis Barranco
  • Universidad del Magdalena: Isaura Yaneth Parejo Buelvas
  • Industrial de Santander: Wilson Caballero Ariza
  • Universidad del Cauca: Esneyder Andres Nazarith Vidal
  • UPTC: Julián Ricardo Gómez Ávila

Además, el padre Rodolfo Londoño fue designado simultáneamente en cinco consejos superiores distintos: Universidad Nacional, en la Pedagógica Nacional, en la de Antioquia, la del Valle y del Atlántico.

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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