Estos son los nuevos representantes del presidente para las principales universidades del país

El presidente Abelardo de la Espriella expidió el decreto 1310 del 25 de agosto de 2026 por medio del cual designa a sus representantes ante los Consejos Superiores de 15 instituciones de educación superior.

Estos representantes son importantes pues sirven como el puente directo entre el Gobierno Nacional y la dirección de las instituciones públicas de educación superior.

Las designaciones:

Universidad Nacional de Colombia: Diego Alejandro Torres Galindo.

UNAD: Víctor Hugo Malagón Basto

Universidad de la Amazonia: Brenda Magaly Restrepo Plazas

Tecnológica de Pereira: Gabriel Jaime Cardona Orozco

Universidad de Cundinamarca: María Rocío Cortés Vargas

Popular del Cesar: Cenaida Rubiela Alvis Barranco

Universidad del Magdalena: Isaura Yaneth Parejo Buelvas

Industrial de Santander: Wilson Caballero Ariza

Universidad del Cauca: Esneyder Andres Nazarith Vidal

UPTC: Julián Ricardo Gómez Ávila

Además, el padre Rodolfo Londoño fue designado simultáneamente en cinco consejos superiores distintos: Universidad Nacional, en la Pedagógica Nacional, en la de Antioquia, la del Valle y del Atlántico.

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