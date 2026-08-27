Magdalena sumó dos blindados Hunter Guardian para fortalecer seguridad del departamento

Desde la convención de Asobancaria, María Margarita Guerra, gobernadora del Magdalena, pasó por los micrófonos de Dos Puntos para hablar acerca del fortalecimiento de la seguridad en el departamento y reveló en primicia la adquisición de dos vehículos blindados tipo Hunter Guardian para avanzar en la recuperación de la seguridad y el retorno de la inversión y el auge del turismo.

“El Magdalena ha sido pionero, hemos comprado dos carros guardianes hunter con tecnología de la OTAN. Somos el primer departamento que hace esa inversión para las Fuerzas Militares”, indicó.

Agregó que el departamento también invierte 33.000 millones de pesos en tecnología que permite las labores de Fiscalía y Policía.

“El Magdalena es un territorio turístico y necesitamos que los inversionistas lleguen, qué más que de manera segura”, dijo.

Ayudas para afectados por terremoto en Chocó

De otro lado, la gobernadora también aseguró que el Magdalena es un departamento solidario con Colombia y con los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Por eso, anunció que enviarán 22 toneladas al Chocó para los damnificados, gestión que organizó directamente con su homóloga Nubia Carolina Córdoba.

Asimismo, mencionó que ella se unió a la iniciativa de la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, y donó su salario para los afectados.