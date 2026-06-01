Medellín logra reducción histórica en embarazo adolescente con prevención y educación

Medellín

Medellín consolida una tendencia a la baja en las cifras de embarazo adolescente, alcanzando mínimos históricos gracias a un modelo integral de prevención, educación y acompañamiento. Según los datos más recientes de la Secretaría de Salud, la capital antioqueña registró 1.745 casos en 2024 (una proporción del 9.60 %) y 1.410 casos en 2025 (8.45 %). En lo corrido de 2026, con corte al 14 de mayo, la ciudad reporta 483 casos, lo que mantiene la proporción en un 8.6 % entre la población de 10 a 19 años.

Este descenso es el resultado directo de la estrategia “Medellín te quiere saludable”. Entre enero y abril de este año, el programa desplegó 2.577 acciones pedagógicas enfocadas en sexualidad y derechos reproductivos, logrando impactar a 48.212 personas en entornos familiares, comunitarios y educativos. Además de la formación, la intervención incluyó el fortalecimiento de la salud pública mediante la aplicación de 922 implantes subdérmicos a jóvenes de estas edades, ofreciéndoles acceso a métodos anticonceptivos de larga duración.

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Natalia López Delgado, secretaria de Salud de Medellín, destacó que estas herramientas no solo previenen embarazos no planificados, sino que blindan los proyectos de vida de los jóvenes. La funcionaria enfatizó que el éxito de la estrategia radica en combinar la entrega de anticonceptivos con un sólido acompañamiento psicológico institucional, así como con una orientación clara para acceder a los controles prenatales y a las rutas de atención en salud del Distrito.

Para articular estos esfuerzos, la administración creó formalmente la Mesa Intersectorial para la Prevención del Embarazo Infantil, Adolescente y Subsecuente (PREA). Este nuevo espacio unifica el trabajo de diversas dependencias y entidades con el objetivo de blindar los derechos de las niñas y mujeres jóvenes, promoviendo entornos más seguros y garantizando las herramientas necesarias para que la juventud ejerza su sexualidad de manera responsable y oportuna.