Jacqueline Rojas deja la dirección del SENA Atlántico tras casi 13 años en el cargo

Jacqueline Rojas, directora del SENA en el Atlántico( Colprensa / Archivo )

Después de casi 13 años al frente del SENA Atlántico, Jacqueline Rojas Solano deja la Dirección Regional, cargo que ocupó desde el 28 de octubre de 2013. Durante este periodo, la entidad amplió su presencia en los municipios, incrementó su cobertura de formación y fortaleció programas relacionados con empleo, emprendimiento e innovación.

Uno de los principales cambios durante estos años fue la expansión de la infraestructura del SENA en el departamento. La regional pasó de contar con cuatro sedes de formación a una red de 24 espacios, entre ellos 12 Nodos en Barranquilla, siete en municipios del Atlántico y uno en Magdalena.

La ampliación se desarrolló mediante alianzas con la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y el sector privado, con inversiones superiores a los $250.000 millones. Según las cifras reportadas por la regional, esta infraestructura permite atender cada año a más de 100.000 personas.

Los nuevos espacios fueron orientados a sectores considerados estratégicos para el departamento, como energías, construcción e infraestructura, logística y transporte, salud, industrias creativas, hotelería y turismo, tecnologías de la información, servicios administrativos y refrigeración, entre otros.

En los municipios, la oferta se especializó de acuerdo con las actividades productivas de cada territorio. Galapa cuenta con un nodo de Diseño y Mobiliario; Baranoa, con formación en Confecciones; Soledad, en Operaciones Comerciales; Sabanalarga, con un Centro de Valor Agregado Agroempresarial; Juan de Acosta, con Gastronomía y Bilingüismo; Luruaco, con Ecoturismo y Gastronomía, y Malambo, con formación en Metalmecánica.

Más jóvenes en programas de formación

La cobertura de la doble titulación también aumentó durante el periodo. El programa, que permite a estudiantes de grados 10° y 11° obtener el título de bachiller y una certificación técnica del SENA, pasó de 19.561 aprendices en 2013 a 30.558 en 2026.

La regional también impulsó una estrategia para facilitar la continuidad de los egresados de colegios articulados hacia programas tecnológicos del SENA. La llamada Cadena de Formación benefició a más de 20.000 aprendices durante los últimos ocho años.

A esto se sumaron convenios con 17 universidades para facilitar que los egresados de programas tecnológicos pudieran continuar sus estudios y obtener el título profesional en menor tiempo.

Otro de los indicadores que muestra el crecimiento de la conexión entre formación y empleo es el contrato de aprendizaje. Su ejecución pasó de 14.464 contratos en 2013 a 28.409 al cierre de 2025. En lo corrido de 2026, la regional reporta 18.444 contratos ejecutados.

El emprendimiento también creció

El Fondo Emprender fue otro de los frentes que registró un aumento durante el periodo. En 2013, el SENA Atlántico gestionó financiación para 14 proyectos que generaron 91 empleos. En 2025 fueron 69 proyectos y 300 empleos.

En términos porcentuales, esto representa un crecimiento del 393 % en el número de proyectos apoyados y del 229 % en los empleos generados frente a 2013.

Entre 2013 y 2025, la regional reporta una inversión acumulada de $50.525 millones en capital semilla. Estos recursos permitieron financiar 485 proyectos y generar 2.064 empleos en los 23 municipios del Atlántico.

Tesoros del Atlántico, otra de las apuestas de la gestión

Durante la administración de Rojas también tomó fuerza Tesoros del Atlántico, una estrategia enfocada en fortalecer las actividades productivas, culturales y comunitarias de los municipios del departamento.

La iniciativa, inspirada en la metodología japonesa OVOP —One Village, One Product—, concentró sus esfuerzos en cuatro sectores: turismo, agro, moda y artesanías.

De acuerdo con el balance de la regional, la estrategia ha beneficiado a más de 1.000 productores y emprendedores, acompañado la creación de más de 50 innovaciones de producto y contribuido a la construcción de 17 rutas y experiencias turísticas.

El proyecto busca aprovechar las características particulares de cada municipio para generar productos y servicios con mayor valor agregado y fortalecer su identidad territorial.