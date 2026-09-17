No podemos esperar una tragedia: Alcaldesa de Soledad, Atlántico pide intervención a puente del INEM

Una grave advertencia lanzó la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, al pedir una intervención urgente al puente peatonal del INEM.

La mandataria municipal exigió decisiones técnicas de fondo para garantizar la vida y seguridad de los estudiantes, que son en la mayoría los que usan este puente peatonal.

“Aquí estamos hablando de algo que está por encima de cualquier trámite administrativo: estamos hablando de la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para que se tomen decisiones que desde hace tiempo estamos solicitando en unión de los padres de familia y ante las entidades de control”, dijo la mandataria municipal.

Alcaldía ha hecho más de siete solicitudes

Según la Alcaldía de Soledad, se han hecho más de siete solicitudes solicitando al INVÍAS y a la Gobernación del Atlántico para que se tomen las medidas correspondientes que permitan mitigar el deterioro que se presente en el puente peatonal del INEM.

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“Durante más de 30 años, esta infraestructura ha funcionado como un elemento fundamental del corredor educativo y de movilidad de la calle 30. Sin embargo, el avanzado deterioro de su infraestructura plantea actualmente una situación que requiere mucho más que medidas temporales de regulación del tránsito, las cuales se han implementado pero que no resultan suficientes”, indicó la Alcaldía.