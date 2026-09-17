Barranquilla refuerza su patrulla púrpura durante amor y amistad

Policía refuerza prevención de las violencias durante el mes del Amor y la Amistad / Policía de Barranquilla

En el marco del mes del Amor y la Amistad, la Policía Nacional reforzó las acciones de prevención frente a las violencias basadas en género en Barranquilla y su área metropolitana, con jornadas de sensibilización, orientación y acompañamiento a la comunidad.

Las actividades se desarrollan a través de la Patrulla Púrpura, cuyos uniformados llevan la oferta institucional directamente a los barrios para identificar situaciones de riesgo, promover la denuncia y orientar a las posibles víctimas sobre las rutas de atención disponibles.

De acuerdo con la Policía, en lo corrido de 2026 se han realizado 1.125 campañas de prevención, que han beneficiado a 17.992 personas. Estas acciones se complementan con resultados operativos frente a este tipo de conductas: 521 capturas por violencia intrafamiliar, 80 por delitos sexuales y dos por feminicidio.

Lea también: C.R.A abre proceso sancionatorio contra empresa en Malambo por residuos y quemas a cielo abierto

La institución también reportó la aplicación de 2.770 medidas de protección, dirigidas a salvaguardar a personas víctimas de violencia o que se encuentran en situación de riesgo.

La Policía señaló que estas acciones hacen parte de la estrategia Sin Tregua al Delito, que articula prevención, presencia en los territorios, atención y capacidad operativa para responder de manera oportuna a las diferentes manifestaciones de violencia.

Durante las jornadas, las autoridades reiteran a la ciudadanía la importancia de identificar señales tempranas de violencia, denunciar los hechos y acudir a las rutas institucionales de atención para recibir acompañamiento y protección.