Inicia en Barranquilla nueva versión de Latam Fintech Market 2026: estará el vicepresidente Restrepo

Barranquilla vuelve a ser sede de una versión más de Latam Fintech Market 2026. Encuentro que reúne a la industria económica en un solo escenario y que permite visualizar lo que viene para el país en este sector.

El vicepresidente Restrepo estará este jueves, 17 de septiembre cerrando la primera jornada. Allí compartirá su visión sobre el rol de la industria Fintech en la construcción del país. Mientras tanto que Rivas Herazo, superintendente financiero también hará parte de la agenda.

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“El evento espera reunir a más de 2.300 asistentes y más de 100 speakers. Entre ellos están David Vélez, cofundador y CEO de Nu; Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank; Andrei Roman, CEO de AtlasIntel, y Pavel Nesterov y Anton Repushko, del equipo de inteligencia artificial de Revolut”, indicó Colombia Fintech.

Entre los paneles destacados están “No Bank Required: How Gen Z Actually Thinks About Money”, sobre la relación de la generación Z con el dinero; “Meet the AI That’s Winning Customers Back”, con Citi Colombia, Persona, Wisecx y BCG; “The Elephant in the Room: We Solved Issuing. Acceptance Is Still Broken”, sobre los retos de la aceptación de pagos, con Bold, Movii, Plata y Cubo, y “Home, Interrupted: Financing the LatAm Dream of Owning”, sobre el financiamiento de vivienda en la región, con Habi, Duppla, ANIF y Houm.