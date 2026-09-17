Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 sep 2026 Actualizado 11:18

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Inicia en Barranquilla nueva versión de Latam Fintech Market 2026: estará el vicepresidente Restrepo

También estará el superintendente financiero Pablo Rivas Herazo.

Participantes en el Latam Fintech Market

Participantes en el Latam Fintech Market

Participantes en el Latam Fintech Market
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Barranquilla vuelve a ser sede de una versión más de Latam Fintech Market 2026. Encuentro que reúne a la industria económica en un solo escenario y que permite visualizar lo que viene para el país en este sector.

El vicepresidente Restrepo estará este jueves, 17 de septiembre cerrando la primera jornada. Allí compartirá su visión sobre el rol de la industria Fintech en la construcción del país. Mientras tanto que Rivas Herazo, superintendente financiero también hará parte de la agenda.

Lea también: Barranquilla refuerza su patrulla púrpura durante amor y amistad

“El evento espera reunir a más de 2.300 asistentes y más de 100 speakers. Entre ellos están David Vélez, cofundador y CEO de Nu; Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank; Andrei Roman, CEO de AtlasIntel, y Pavel Nesterov y Anton Repushko, del equipo de inteligencia artificial de Revolut”, indicó Colombia Fintech.

Entre los paneles destacados están “No Bank Required: How Gen Z Actually Thinks About Money”, sobre la relación de la generación Z con el dinero; “Meet the AI That’s Winning Customers Back”, con Citi Colombia, Persona, Wisecx y BCG; “The Elephant in the Room: We Solved Issuing. Acceptance Is Still Broken”, sobre los retos de la aceptación de pagos, con Bold, Movii, Plata y Cubo, y “Home, Interrupted: Financing the LatAm Dream of Owning”, sobre el financiamiento de vivienda en la región, con Habi, Duppla, ANIF y Houm.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado