Juan Carlos Ospino renuncia a la gerencia de Carnaval S.A.S.

Juan Carlos Ospino Acuña renunció a la gerencia de Carnaval S.A.S., según confirmó una fuente cercana al funcionario. La decisión se conoce horas después de que Jhonny Insignares fuera designado como secretario de Cultura de Barranquilla.

El nuevo secretario llega en reemplazo de Johnny Vizcaíno Vargas, quien se había desempeñado como encargado de la dependencia y además era asesor jurídico de Ospino. Su salida y el posterior nombramiento hacen parte de los movimientos recientes en las áreas relacionadas con la gestión cultural del Distrito.

Ospino habría tenido diferencias frente al nuevo enfoque cultural

Según fuentes cercanas, la renuncia de Ospino estaría relacionada con diferencias frente al nombramiento de Insignares, al considerar que el nuevo enfoque no representaría la línea cultural que venía desarrollando durante los últimos años.

Ospino era considerado una figura clave en la organización del Carnaval de Barranquilla y en la preparación de la edición 2027. Hasta el momento, se espera el pronunciamiento oficial sobre los cambios en Carnaval S.A.S. y la designación de quien asumirá la gerencia de la entidad.