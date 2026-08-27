¿Qué sectores del Atlántico estarán sin energía este jueves 27 de agosto?: entérese aquí

Air-e Intervenida informó que este jueves 27 de agosto realizará diferentes trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en varios sectores del Atlántico, con el objetivo de mejorar la confiabilidad del servicio.

En Sabanagrande se ejecutarán labores de poda preventiva en inmediaciones de la vía al puerto del río, entre las 8:10 de la mañana y las 3:50 de la tarde. Para facilitar estas actividades se suspenderá temporalmente el suministro de energía en sectores comprendidos entre las calles 1 y 4 con carreras 5 y 16, además de zonas como Gaitán, San Francisco, Santa Rita, El Recreo, El Puerto, vía al puerto al río, carretera a Los Lagos, Acueducto Triple A, Transfucol, La Zarcita, Cocodilia y finca La Loma.

Trabajos de infraestructura en Sabanalarga y Juan Mina

En Sabanalarga, la empresa adelantará instalación de postes en la calle 12A con carrera 27, barrio Pradito, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde, con suspensión del servicio durante la ejecución de las obras.

Por su parte, en el circuito Juan Mina 1 se realizarán trabajos menores entre las 8:20 de la mañana y las 4:00 de la tarde. La interrupción del servicio se presentará en el casco urbano y zona rural de Juan Mina, La Concepción, Villas de San Pablo y el corredor de la carrera 38 entre Barranquilla y Juan Mina.

Palermo y Puerto Giraldo también tendrán intervenciones

En el corregimiento de Palermo se instalarán postes en las calles 1B a 2A con carreras 2 a 9, entre las 8:30 de la mañana y las 4:20 de la tarde.

Finalmente, en el circuito Martillo se desarrollarán trabajos entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde, con suspensión del servicio en la calle 3 con carrera 10 en Puerto Giraldo, barrio Giraldito y las fincas Carmen Rosa, Rancho Lindo y La Montaña.

Air-e Intervenida señaló que estas actividades hacen parte del plan de mantenimiento de la red eléctrica y recomendó a los usuarios de los sectores programados tomar las medidas necesarias durante los horarios establecidos.