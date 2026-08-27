¿Qué sectores del Atlántico estarán sin energía este jueves 27 de agosto?: entérese aquí
Las labores incluyen poda preventiva, instalación de postes y mantenimiento de circuitos eléctricos.
Air-e Intervenida informó que este jueves 27 de agosto realizará diferentes trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en varios sectores del Atlántico, con el objetivo de mejorar la confiabilidad del servicio.
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En Sabanagrande se ejecutarán labores de poda preventiva en inmediaciones de la vía al puerto del río, entre las 8:10 de la mañana y las 3:50 de la tarde. Para facilitar estas actividades se suspenderá temporalmente el suministro de energía en sectores comprendidos entre las calles 1 y 4 con carreras 5 y 16, además de zonas como Gaitán, San Francisco, Santa Rita, El Recreo, El Puerto, vía al puerto al río, carretera a Los Lagos, Acueducto Triple A, Transfucol, La Zarcita, Cocodilia y finca La Loma.
Trabajos de infraestructura en Sabanalarga y Juan Mina
En Sabanalarga, la empresa adelantará instalación de postes en la calle 12A con carrera 27, barrio Pradito, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde, con suspensión del servicio durante la ejecución de las obras.
Por su parte, en el circuito Juan Mina 1 se realizarán trabajos menores entre las 8:20 de la mañana y las 4:00 de la tarde. La interrupción del servicio se presentará en el casco urbano y zona rural de Juan Mina, La Concepción, Villas de San Pablo y el corredor de la carrera 38 entre Barranquilla y Juan Mina.
Palermo y Puerto Giraldo también tendrán intervenciones
En el corregimiento de Palermo se instalarán postes en las calles 1B a 2A con carreras 2 a 9, entre las 8:30 de la mañana y las 4:20 de la tarde.
Finalmente, en el circuito Martillo se desarrollarán trabajos entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde, con suspensión del servicio en la calle 3 con carrera 10 en Puerto Giraldo, barrio Giraldito y las fincas Carmen Rosa, Rancho Lindo y La Montaña.
Air-e Intervenida señaló que estas actividades hacen parte del plan de mantenimiento de la red eléctrica y recomendó a los usuarios de los sectores programados tomar las medidas necesarias durante los horarios establecidos.