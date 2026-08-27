Horóscopo del profesor Salomón HOY 27 de agosto: Leo y Cáncer deben hacer cambios en el amor

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón) // imagen del horóscopo tomada de Getty Imagenes (Crédito: sarayut Thaneerat)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este martes 27 de agosto.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 27, además de contarles que, para ellos, este año inició con un eclipse de luna; hay que mantener la calma, evitar la negatividad e invita a posponer hasta el sábado 29 de agosto las proyecciones, porque aquí arranca el renovar , además.

El número de la suerte para los festejados será el 2377 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió encender una vela blanca para iluminar, dar paz y tranquilidad.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Vinotinto o violeta.

Vinotinto o violeta. Número del día: 1426.

1426. Recomendación: Encender una vela blanca y pedir paz.

Encender una vela blanca y pedir paz. Código sagrado para la protección: 1449, para las mujeres que están esperando bebé y que todo salga de la mejor manera.

1449, para las mujeres que están esperando bebé y que todo salga de la mejor manera. Fruta: Guanábana.

Guanábana. Decreto del día: “Hoy pido para mi vida y para el mundo entero la paz y la tranquilidad”.

“Hoy pido para mi vida y para el mundo entero la paz y la tranquilidad”. Lectura recomendada: Zacarías 2:11.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 27 de agosto:

Géminis

Todo lo relacionado con el dinero tendrá movimiento positivo. Se buscarán soluciones para mejorar, fortalecer o equilibrar la situación económica, y llegará una recuperación muy pronto, ya sea por medio del trabajo, las ventas o un nuevo negocio. Para quienes están buscando empleo o desean un cambio laboral, se abrirán oportunidades que podrían traer éxito y prosperidad.

Número: 7590.

Libra

Todo lo relacionado con el amor comienza a recuperarse, fortalecerse o equilibrarse, por lo que las cosas estarán a su favor. También hay que cuidar y bendecir el trabajo para mantener la estabilidad. En cuanto a la salud, se recomienda prestar especial atención a la alimentación y a cualquier molestia relacionada con el estómago.

Número: 1588.

Acuario

Los nuevos proyectos que tienen en mente podrán avanzar, especialmente porque aparecerán personas dispuestas a ayudar y apoyar estas iniciativas. Quienes tengan planes de salir o realizar algún viaje pueden hacerlo, pues tendrán una energía favorable. En la salud, es importante prestar atención a la vista y realizarse un chequeo de los ojos si es necesario.

Número: 6569.

Aries

La carta de la autoridad indica que no deben perder el control sobre sus decisiones. Mantener la autoridad no significa ser agresivos, sino tener firmeza y estabilidad frente a lo que se quiere. Quienes estén pensando en cambiar de vivienda o invertir en finca raíz encontrarán una buena oportunidad. Además, llegará un dinero importante que permitirá mejorar considerablemente la situación económica.

Número: 7562.

Leo

Llegará dinero y se presentan buenas perspectivas en el aspecto económico. Es un momento favorable para quienes están pensando en invertir o iniciar un negocio. En el amor, será necesario solucionar algunos conflictos y buscar la manera de recuperar la armonía en la relación.

Número: 0733.

Sagitario

Todo lo relacionado con el dinero tendrá perspectivas positivas y se abren oportunidades para mejorar la situación económica. Algunos tendrán una oportunidad relacionada con un carro, mientras que otros recibirán noticias sobre documentos importantes que estaban pendientes y que finalmente podrán resolverse.

Número: 1568

Cáncer

En la parte laboral, las cosas comenzarán a mejorar y habrá mayor estabilidad. En el amor, es necesario hacer un cambio y preguntarse qué se quiere realmente de la relación o qué se desea activar en este aspecto. También aparecen proyectos importantes relacionados con la familia, por lo que será fundamental actuar con armonía y mucho amor. Además, se presenta una buena racha en los juegos de azar.

Número: 7863.

Escorpio

Se recuperará algo que se había perdido y esta situación traerá alegría y satisfacción. También aparece la posibilidad de comprar una propiedad o realizar una inversión en finca raíz, que podría concretarse pronto y con buenos resultados. Además, se presenta un viaje que conviene realizar, pues traerá nuevas experiencias, bendiciones y fortaleza.

Número: 3333.

Piscis

Hay una situación relacionada con la familia que finalmente podrá arreglarse. Es importante tomar las cosas con calma, entender que la vida continúa y enfrentar cada situación con fortaleza. También aparece un crédito o una nueva proyección económica que podría concretarse pronto y permitirles llevar a cabo aquello que tienen planeado.

Número: 1960.

Tauro

Hay que dejar atrás todas las cosas negativas y aprovechar esta noche para hacer una lista de aquello que se quiere soltar o dejar en el pasado. En la familia llegará una alegría muy especial que podrá compartirse con las personas cercanas. En cuanto a la salud, se recomienda prestar atención al cuidado de la piel.

Número: 7508.

Virgo

Es momento de romper con las cosas y personas negativas y alejarse de aquello que no aporta. A veces se entretienen en situaciones que no son útiles y esto puede generar estancamiento. La carta del triunfo anuncia la llegada de un dinero importante que traerá tranquilidad. En la salud, se recomienda prestar atención al estómago.

Número: 1969.

Capricornio

El amor será un aspecto fundamental en este momento y se recomienda fortalecerlo y buscar estabilidad emocional. También llegarán noticias relacionadas con un dinero que se estaba esperando. La estrella de la suerte indica que aquello que se emprenda en cualquier campo tendrá buenas perspectivas y podrá avanzar de manera favorable.

Número: 8581.

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