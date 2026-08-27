La sexta y última temporada de la serie “Emily in Paris” ya tiene fecha de estreno. ¿Cuándo saldrá?

La última temporada de la serie de televisión ‘Emily in Paris’, protagonizada por la actriz británica Lily Collins, se estrenará a finales de 2026.

Netflix anunció el 24 de diciembre como fecha de estreno de la sexta temporada y publicó nuevas fotos de la última aventura de la serie en Grecia.

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La sinopsis oficial de la sexta temporada dice:

“Al adentrarse en una nueva era de ambición y romance, Emily se enfrenta a decisiones cruciales que pondrán a prueba su lealtad. Pero a medida que conflictos inesperados en su carrera y cambios en sus relaciones la obligan a reevaluar dónde reside su verdadero futuro, deberá tomar una decisión final entre su carrera, su corazón y la vida que ha construido en París”.

El creador de la serie, Darren Starr, declaró que “Quería que la última temporada fuera la experiencia más grandiosa de ‘Emily en París’ hasta la fecha”.

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“Visitamos varios lugares esta temporada y Grecia era un destino que queríamos mostrar de forma espectacular. Esa es parte de la magia de Europa: siempre estás al alcance de otro lugar extraordinario, otra cultura, otra aventura. Quería que el público viviera esa experiencia indirecta de viajar junto a Emily”, agregó.

En enero, la serie fue renovada para su temporada final tras 6 años.