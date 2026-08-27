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27 ago 2026 Actualizado 20:45

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Blake Lively recibirá 400.000 dólares en honorarios por el caso contra el actor Justin Baldoni

Lively había solicitado 7,5 millones de dólares en honorarios de abogados y otros 540.000 dólares en costos judiciales.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 19: Blake Lively attends &#039;Fendi presents the Baguette 26424 Re-Edition&#039; at the Fendi flagship store in Midtown on May 19, 2026 in New York City. (Photo by Aeon/GC Images)

NEW YORK, NEW YORK - MAY 19: Blake Lively attends 'Fendi presents the Baguette 26424 Re-Edition' at the Fendi flagship store in Midtown on May 19, 2026 in New York City. (Photo by Aeon/GC Images) / Aeon

NEW YORK, NEW YORK - MAY 19: Blake Lively attends &#039;Fendi presents the Baguette 26424 Re-Edition&#039; at the Fendi flagship store in Midtown on May 19, 2026 in New York City. (Photo by Aeon/GC Images)
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Este miércoles, un juez otorgó a la actriz y empresaria estadounidense Blake Lively aproximadamente 400.000 dólares en concepto de honorarios de abogados en su disputa con Justin Baldoni, coprotagonista de “Romper el círculo”.

Lively y Baldoni resolvieron su litigio de 18 meses en mayo, evitando así un juicio federal programado para finales de ese mes.

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En aquel momento, el único cabo suelto era la solicitud de Lively para que se le pagaran los honorarios de sus abogados por haber tenido que defenderse de la demanda por difamación interpuesta por Baldoni, que finalmente no prosperó.

El juez Lewis Liman le concedió 363.000 dólares en honorarios de abogados y otros 44.000 dólares en costos judiciales.

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En su fallo, el juez determinó que Lively sólo tenía derecho a honorarios “razonables”, relacionados con la defensa contra la demanda por difamación.

Lively había solicitado 7,5 millones de dólares en honorarios de abogados y otros 540.000 dólares en costos judiciales.

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