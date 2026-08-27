Blake Lively recibirá 400.000 dólares en honorarios por el caso contra el actor Justin Baldoni

Este miércoles, un juez otorgó a la actriz y empresaria estadounidense Blake Lively aproximadamente 400.000 dólares en concepto de honorarios de abogados en su disputa con Justin Baldoni, coprotagonista de “Romper el círculo”.

Lively y Baldoni resolvieron su litigio de 18 meses en mayo, evitando así un juicio federal programado para finales de ese mes.

Lea también: La sexta y última temporada de la serie “Emily in Paris” ya tiene fecha de estreno. ¿Cuándo saldrá?

En aquel momento, el único cabo suelto era la solicitud de Lively para que se le pagaran los honorarios de sus abogados por haber tenido que defenderse de la demanda por difamación interpuesta por Baldoni, que finalmente no prosperó.

El juez Lewis Liman le concedió 363.000 dólares en honorarios de abogados y otros 44.000 dólares en costos judiciales.

Le puede interesar: Dolly Parton tenía varios proyectos planeados antes de su muerte, entre ellos, una canción secreta

En su fallo, el juez determinó que Lively sólo tenía derecho a honorarios “razonables”, relacionados con la defensa contra la demanda por difamación.

Lively había solicitado 7,5 millones de dólares en honorarios de abogados y otros 540.000 dólares en costos judiciales.