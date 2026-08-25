UPTC aumenta su presencia en bases de publicaciones científicas

La UPTC cuenta actualmente con 14 revistas indexadas en Publidex, el sistema de clasificación de publicaciones científicas de MinCiencias, y cuatro de ellas tienen además presencia en Scopus, una de las principales bases de datos de literatura científica. Las cifras hacen parte del balance que la universidad presenta sobre el comportamiento de su producción académica e investigativa y su presencia en sistemas de reconocimiento científico.

El rector de la UPTC, Enrique Vera, señaló que este resultado ubica a la institución entre las universidades colombianas con mayor número de publicaciones indexadas. Según el rector, la universidad ocupa el tercer lugar entre las instituciones públicas del país y el cuarto entre el conjunto de universidades colombianas por número de revistas registradas en estos sistemas de clasificación.

Para Vera, el comportamiento de las revistas científicas está relacionado con un proceso más amplio de fortalecimiento de la actividad académica y de investigación de la universidad. La indexación, en este contexto, permite medir el alcance y reconocimiento de las publicaciones producidas desde la institución, al tiempo que abre posibilidades para una mayor circulación de los resultados de investigación entre comunidades académicas nacionales e internacionales.

El rector también relacionó estos resultados con otros procesos de evaluación de la universidad, entre ellos las certificaciones y acreditaciones de programas académicos. Vera sostiene que estos avances están contribuyendo a consolidar el posicionamiento de la UPTC en Colombia y a ampliar su reconocimiento en escenarios internacionales. La evolución de las publicaciones científicas se suma así a los indicadores que la institución utiliza para medir su desarrollo académico e investigativo.