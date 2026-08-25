Rectores de universidades públicas esperan primera convocatoria del Gobierno

El rector de la UPTC, Enrique Vera, aseguró que hasta el momento las universidades públicas del país no han recibido una convocatoria del Gobierno nacional para reunirse en el Sistema Universitario Estatal (SUE), espacio de coordinación en el que participan las instituciones de educación superior públicas.

La ausencia de este primer encuentro mantiene a los rectores a la espera de conocer las prioridades que tendrá la nueva administración para el sector.

Vera explicó que el SUE permite reunir a las universidades públicas con el Ministerio de Educación y señaló que este primer encuentro será clave para establecer un diálogo directo con el nuevo equipo del Gobierno. «...Nosotros lo que esperaríamos como rectores de universidades públicas es esa primera convocatoria del SUE para escuchar de manera directa del viceministro o de la ministra cuál va a ser la orientación que ellos piensan darle en este gobierno...», afirmó el rector de la UPTC.

El rector indicó que, por ahora, no existe una directriz específica que permita anticipar las decisiones que tomará la nueva administración frente a la educación superior pública. En ese escenario, los rectores también buscan presentar la situación particular de cada universidad, sus necesidades y los proyectos que están en marcha. «...No tenemos todavía ninguna directriz ni ninguna orientación específica...», sostuvo Vera, quien agregó que esperan que el Gobierno conozca de primera mano la realidad de las instituciones.

La expectativa, según el rector, está puesta en que la primera reunión permita abrir una agenda de diálogo entre el Ministerio de Educación y las universidades públicas. Allí, las instituciones buscarán exponer los avances alcanzados y las dificultades que enfrentan, mientras esperan conocer las políticas que definirán el rumbo de la educación superior durante el actual periodo de Gobierno.