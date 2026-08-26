“La educación puede ser mucho mejor”: Peñalosa sobre administración de privados en educación pública

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En diálogo con Caracol Radio, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa habló sobre el proyecto de decreto del Ministerio de Educación que busca que privados puedan administrar colegios públicos en el país, a propósito, de la implementación de esta estrategía durante su administración en la capital.

Inicialmente, Peñalosa cuestionó que el proyecto establezca la contratación con privados como una medida excepcional, condicionada a que las entidades territoriales demuestren previamente que no tienen capacidad suficiente para prestar el servicio educativo.

“¿Por qué tiene que ser así? Eso es meterse en una discusión de años de demostrar que hubo insuficiencia en los establecimientos educativos estatales”.

Para el exalcalde, la posibilidad de entregar la administración de colegios a operadores privados no debería depender exclusivamente de demostrar una incapacidad del Estado, sino de evaluar cuál modelo permite ofrecer una educación de mayor calidad.

“Los colegios se pueden contratar con privados, es simplemente porque la educación puede ser mucho mejor”, indicó en Caracol Radio.

La experiencia de los colegios en concesión en Bogotá

Peñalosa recordó que durante sus administraciones se construyeron cerca de 80 colegios, varios de ellos bajo el esquema de concesión o administración por parte de instituciones privadas y universidades.

Según explicó, actualmente existen 35 colegios bajo este modelo en Bogotá y, de acuerdo con su experiencia, estos establecimientos han obtenido resultados académicos comparables con los de los mejores colegios privados de la ciudad, pese a estar ubicados principalmente en sectores de estratos 1 y 2.

> “Estos colegios en concesión o en administración por privados están todos en estrato 1 y 2, todos, y aun así han logrado resultados equivalentes a los mejores colegios de educación privada”.

El exalcalde insistió en que estos establecimientos continúan siendo colegios públicos y gratuitos, aunque su administración esté a cargo de un operador privado.

“Estos colegios son gratuitos, son un colegio público, totalmente público”.

El esquema, explicó, consiste en que la Secretaría de Educación contrata a instituciones con experiencia educativa para administrar los colegios y realiza un pago por estudiante.

“La Secretaría de Educación le paga a los administradores de estos colegios por alumno, lo que cuesta el alumno”.

Menor deserción y mejores resultados

Además de los resultados académicos, Peñalosa aseguró que los colegios administrados bajo este esquema han presentado mejores indicadores en diferentes aspectos de la vida escolar.

> “Muchos de estos colegios tienen mucho menores tasas de deserción escolar, los niños abandonan eso, mucho menos, menores tasas de drogadicción, menores tasas de pandillismo, menores tasas de embarazos en las adolescentes”.

Para Peñalosa, el debate no debería centrarse en posiciones ideológicas entre lo público y lo privado, sino en encontrar mecanismos que permitan mejorar la calidad educativa.

“Aquí no podemos tener discusiones políticas. Este es un tema demasiado sagrado para tener discusiones políticas”.

Evaluar a los docentes

El exalcalde también planteó cambios en el sistema de evaluación y remuneración de los profesores de la educación pública. Consideró que la experiencia de los colegios en concesión demuestra que es necesario medir los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

“Hay que evaluar a los maestros, a los docentes”.

Peñalosa cuestionó que factores como la antigüedad o la acumulación de títulos sean determinantes para la remuneración de los docentes y sostuvo que debería existir una mayor relación entre el desempeño de los profesores y el aprendizaje de sus estudiantes.

“Hay que remunerarlos también en función de qué tanto aprenden los niños”.

En ese sentido, afirmó que cuando un docente no logra que sus estudiantes aprendan de manera adecuada, deben existir mecanismos de formación y, si estos no funcionan, de reemplazo.

> “No podemos destruir la vida de un millón de niños de esa manera”.