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27 ago 2026 Actualizado 11:21

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Tunja

Estos serán los nuevos comandantes de la Policía Metropolitana de Tunja y del departamento de Boyacá

La Policía anunció el relevo de los comandantes de Tunja y Boyacá.

Los coroneles Alfonso Burbano González y James Evelio Totena Girón asumirán el mando de la Policía Metropolitana de Tunja y del departamento de Boyacá,

Los coroneles Alfonso Burbano González y James Evelio Totena Girón asumirán el mando de la Policía Metropolitana de Tunja y del departamento de Boyacá,

Los coroneles Alfonso Burbano González y James Evelio Totena Girón asumirán el mando de la Policía Metropolitana de Tunja y del departamento de Boyacá,
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Con los cambios en la cúpula militar y de policía se anunciaron 39 cambios en todo el país incluyendo a los comandantes de la policía metropolitana de Tunja y del departamento de Boyacá.

De la metropolitana de Tunja sale el coronel, Javier Gustavo Lémus quien estuvo como comandante desde enero de 2025. A ese cargo llega el coronel, Alfonso Burbano González oriundo del departamento del Cauca y quien ya se había desempeñado como subcomandante del departamento de policía en Boyacá.

Coronel, Alfonso Burbano González nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Tunja

Coronel, Alfonso Burbano González nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Tunja

Coronel, Alfonso Burbano González nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Tunja

Coronel, Alfonso Burbano González nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Tunja

Así mismo en esa misma directiva se anunció que al departamento de policía de Boyacá llegará el coronel, James Evelio Totena Girón quien nació en el Valle del San Juan, Tolima y viene de dirigir el comando de la institución en San Andrés y Providencia.

Coronel, James Evelio Totena Girón nuevo comandante del departamento de Policía de Boyacá

Coronel, James Evelio Totena Girón nuevo comandante del departamento de Policía de Boyacá

Coronel, James Evelio Totena Girón nuevo comandante del departamento de Policía de Boyacá

Coronel, James Evelio Totena Girón nuevo comandante del departamento de Policía de Boyacá

Justo el 26 de agosto el gobernador, Carlos Amaya anunciaba que el coronel Óscar Leonardo Mojica Almánzar dejaba el departamento luego de estar unos días dirigiendo el comando de policía.

Narda Guarín

Narda Guarín

Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...

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