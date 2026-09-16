Empeora la sequía en Puerto Boyacá: el río Magdalena pierde hasta el 80 % de su cauce

Bomberos reportan varias emergencias durante septiembre y advierten sobre las condiciones de sequía.

Puerto Boyacá

Puerto Boyacá continúa enfrentando una temporada marcada por las altas temperaturas y la ausencia de lluvias, situación que ya comienza a generar afectaciones en las fuentes hídricas y un incremento en los incendios forestales.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Boyacá, capitán Fernando Yépez, explicó que las condiciones climáticas se han mantenido durante varias semanas.

Temperaturas

Según el capitán Yépez, el municipio ha registrado temperaturas entre los 35 y 39 grados centígrados prácticamente todos los días, mientras que las sensaciones térmicas han alcanzado los 43 grados.

“Para el 11 de agosto se tuvo una temperatura aproximada de 41 grados centígrados, con una sensación térmica de 44 grados”, explicó.

El capitán agregó que la situación se ha mantenido durante las últimas semanas y que desde el 22 de agosto no se han presentado lluvias en el municipio.

“Desde aproximadamente el 22 de agosto no cae ni una sola gota de lluvia aquí en este municipio de Puerto Boyacá”, señaló.

El río Magdalena también está afectado

Uno de los principales efectos de esta temporada seca se evidencia en el río Magdalena. Yépez indicó que la disminución del nivel del afluente es considerable en el sector de Puerto Boyacá.

El comandante explicó que en esta zona el cauce normalmente tiene entre 800 y 1.000 metros de ancho, mientras que actualmente el espejo de agua alcanza aproximadamente los 200 metros.

“Eso dimensiona que casi un 80 % del cauce del río está bastante seco”, aseguró.

La reducción del nivel del río también está afectando a las personas que dependen directamente de este afluente para sus actividades económicas.

“Eso es donde se presenta la afectación para algunas personas que explotan o se trasladan por el río Magdalena”, explicó.

De acuerdo con el capitán, pescadores, balastreros, operadores de ferry y empresas que realizan transporte entre Puerto Boyacá y Antioquia han tenido que modificar sus desplazamientos debido a la aparición de nuevos playones e islas.

“Ya hay demasiados playones, demasiadas islas nuevas que les generan más gastos económicos en hacer sus respectivos desplazamientos o explotación del río, como es la extracción del material”, afirmó.

Cinco incendios forestales en un solo día

Las altas temperaturas y la sequedad de la vegetación también han incrementado el riesgo de incendios forestales.

El comandante de Bomberos indicó que solamente el 15 de septiembre recibieron llamados por cinco incendios forestales, todos atendidos por los organismos de emergencia.

“Todos logramos tener la capacidad operativa y atenderlos”, manifestó.

Entre las emergencias estuvo un incendio registrado en un campo petrolero de Ecopetrol, que fue atendido internamente por la compañía, y otro en la hacienda La Suiza, donde participaron tres vehículos de bomberos, siete unidades y habitantes del sector de La Ceiba.

Sobre esta última emergencia, el capitán señaló que todavía está pendiente establecer el número de hectáreas afectadas.