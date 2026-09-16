Denuncian al fiscal y a tres investigadores por presuntas irregularidades en caso de Liliana Cruz

El abogado Saul Orlando León Cagua, representante de la familia de Liliana Cruz, confirmó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el fiscal sexto seccional de Boyacá y tres investigadores adscritos al CTI, por presuntos delitos de prevaricato por acción, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Según explicó, la investigación por la muerte de la joven avanza desde noviembre del año pasado y, pese a la evidencia que asegura haber sido incorporada al expediente, todavía no se habría realizado la audiencia de formulación de imputación contra Hamilton Ruiz, señalado por el abogado como principal sospechoso. «...Las pesquisas se han venido adelantando desde el mes de noviembre del año pasado, pero prácticamente, pese a toda la evidencia que se ha acreditado en el expediente, ya se va a completar un año y no se ha llamado audiencia de formulación de imputación al principal sospechoso, al indiciado y al presunto responsable de este feminicidio agravado, que es el señor Hamilton Ruiz...», afirmó.

Uno de los principales cuestionamientos planteados en la denuncia está relacionado con una reconstrucción de los hechos realizada por investigadores del CTI. El abogado sostiene que esa diligencia habría tomado como punto de partida la versión entregada por Hamilton Ruiz, pese a que, según su relato, el indiciado habría cambiado en varias oportunidades su explicación sobre lo ocurrido. «...El señor Hamilton Ruiz ha cambiado tres veces de versión y aun así, el fiscal del caso y unos investigadores hicieron una reconstrucción que inicialmente no fue ordenada y, básicamente, en la investigación y reconstrucción tomaron como punto de partida del análisis técnico el dicho del señor Hamilton Ruiz...», señaló el abogado.

León también cuestionó que, según la información que recibió la familia, Hamilton Ruiz se encontraba suspendido provisionalmente de la Policía cuando se realizó la diligencia de reconstrucción. De acuerdo con el abogado, existen elementos técnicos que deberían ser considerados dentro de la investigación, entre ellos el dictamen de Medicina Legal y los levantamientos topográficos y fotográficos realizados en el lugar. «...El dictamen de Medicina Legal ya describió la causa de muerte de Liliana Cruz y determinó que murió por un disparo ocasionado por un fusil y determinó la trayectoria de ese disparo. Extrañamente se hace una reconstrucción en el lugar de los hechos, liderada por el propio indiciado...», manifestó.

El representante de la familia aseguró además que los allegados de Liliana Cruz han tenido que acudir a la justicia para obtener información relacionada con el proceso. Según dijo, se han presentado al menos cinco acciones de tutela para conseguir respuestas a solicitudes de documentos e informes que consideran necesarios para ejercer sus derechos como víctimas. «...Allá hemos tenido que acudir a al menos cinco acciones de tutela para que se contesten las peticiones en las cuales hemos pedido diferentes informes y documentos clave para ejercer los derechos de las víctimas...», sostuvo León, quien agregó que, desde la perspectiva de la familia, se han presentado presuntas actuaciones irregulares de funcionarios de la Fiscalía y de la Policía en el desarrollo del caso.

Ante estas denuncias, la familia de Liliana Cruz solicitó a la Fiscalía General de la Nación que el proceso sea asignado a un nuevo despacho. El abogado considera que la permanencia del actual fiscal y de los investigadores cuestionados podría afectar la transparencia de la investigación, mientras espera que se determinen las responsabilidades que correspondan dentro de las denuncias presentadas. «...Ya hemos pedido categóricamente a la Fiscal la asignación de un nuevo despacho porque este es un hecho nuevo. No solamente estas irregularidades, sino esta denuncia, lo que obliga y demanda es que la misma Fiscalía reasigne este caso, porque no habría transparencia de que un fiscal y unos funcionarios que están siendo denunciados por irregularidades en la investigación terminen continuando con la investigación...», concluyó.