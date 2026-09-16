Juez ratifica medida de aseguramiento contra alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa, permanecerá privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.

Bogotá

El Juzgado 60 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, quien permanece recluido en el establecimiento penitenciario La Picota, en Bogotá.

La decisión ratifica en su totalidad la determinación adoptada el pasado 20 de mayo de 2026 por el Juzgado 56 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que había ordenado que el mandatario permaneciera en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Durante la audiencia, la juez del Juzgado 60 Penal del Circuito dio lectura a la decisión y señaló que se mantendrá la determinación adoptada inicialmente.

“La decisión adoptada el 20 de mayo de dos mil veintiséis por el Juzgado 56 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, mediante la cual se impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, será confirmada en su integridad”, indicó la juez.

En la parte resolutiva, el despacho judicial confirmó la medida de aseguramiento y ordenó comunicar la determinación al juzgado que inicialmente la había impuesto, para los fines correspondientes dentro del proceso.

“En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sesenta Penal de Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá resuelve, primero, confirmar la decisión adoptada el 20 de mayo de 2026”, agregó.

La decisión establece además que el alcalde de Villa de Leyva continuará privado de la libertad en La Picota, establecimiento donde se encuentra recluido.

“Igualmente, se le remitirá copia de esta decisión al procesado, quien se encuentra privado de la libertad en el establecimiento carcelario La Picota”, dijo.

Otro de los puntos establecidos durante la audiencia es que contra la providencia emitida por el Juzgado 60 Penal del Circuito no procede recurso alguno, por lo que la medida de aseguramiento se mantiene en los términos definidos por la justicia.

“En tercer lugar, contra esta providencia no procede recurso alguno. En cuarto lugar, ordenar la devolución de la carpeta al centro de servicios judiciales para lo de su cargo”, puntualizó.

Con esta determinación, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro continuará privado de la libertad en La Picota, mientras el proceso judicial sigue su curso. La confirmación de la medida de aseguramiento corresponde a una decisión sobre su situación de libertad durante el proceso y no constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad penal definitiva.

Estos son los dos procesos por cuatro delitos que le sigue la Fiscalía

La fiscalía investiga al alcalde en dos procesos. El primero como presunto coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades al nombrar supervisor de maquinaria amarilla a Javier Alexánder Munévar González, hermano de la secretaria de Desarrollo Social, Ángela Johana Munévar González.

El otro proceso es el que lo tiene en la cárcel. El mandatario de Villa de Leyva es investigado por los delitos de concusión y prevaricato por acción al exigir presuntamente una coima de 112 millones de pesos para la ampliación de la licencia de construcción de un proyecto de la Sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S.