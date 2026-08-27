Autoridades incautan más de 100.000 unidades de licor adulterado en Boyacá

La Gobernación intensificó las visitas y operativos para combatir la venta ilegal de licores y proteger la salud de los consumidores.

Boyacá

Más de 100.000 unidades de licor en presunto estado de adulteración y contrabando han sido incautadas durante el primer semestre de 2026 en diferentes municipios de Boyacá, como resultado de los operativos adelantados por el equipo Anticontrabando de la Secretaría de Hacienda, en articulación con la Federación Nacional de Departamentos y con el apoyo de la Policía y el Ejército Nacional.

De acuerdo con Juan Carlos Alfonso Cetina, secretario de Hacienda de Boyacá, estos resultados hacen parte de la campaña ‘Tómatelo en serio’, estrategia que busca combatir la comercialización ilegal de licores y cigarrillos, proteger la salud de los consumidores y garantizar que los recursos provenientes del consumo legal sean destinados a programas de salud, educación y desarrollo.

“Gracias al trabajo permanente del equipo Anticontrabando de la Dirección de Recaudo y Fiscalización, en el marco de la campaña ‘Tómatelo en serio’, en el primer semestre de 2026, hemos logrado incautar más de 100.000 unidades de licor en presunto estado de adulteración y contrabando en las diferentes provincias de nuestro departamento”, señaló.

El secretario agregó que estos procedimientos permiten “proteger la salud de los boyacenses, fortalecer la legalidad y defender los recursos que financian programas de salud, educación y desarrollo en Boyacá”, destacando además la articulación con la Policía y el Ejército Nacional.

Durante los primeros seis meses del año también se realizaron más de 940 visitas a establecimientos comerciales, entre tiendas, supermercados, cigarrerías, licoreras, bares, discotecas, distribuidoras, restaurantes y otros negocios dedicados a la comercialización de estos productos.

Asimismo, fueron adelantados más de 67 operativos de control rentístico en diferentes municipios, con acompañamiento de la Policía Nacional, y se diligenciaron más de 98 actas de aprehensión a establecimientos comerciales y personas.

A estas acciones se sumaron más de 79 operativos de inspección a bodegas de distribuidores y comercializadores de licor, donde las autoridades verificaron las tornaguías de los productos y el cumplimiento de los requisitos para su almacenamiento y distribución.

Los controles se desarrollaron en 61 municipios de las 13 provincias de Boyacá, además de Tunja, con presencia en territorios de Neira, Márquez, Sugamuxi, Tundama, Occidente, Centro, Ricaurte, Lengupá, Valderrama, Norte, Gutiérrez, La Libertad y Oriente.