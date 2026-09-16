Concejo de Tunja vuelve a poner la lupa sobre el contrato 1767 de Don Matías S.A.S.

Tunja

El Concejo de Tunja prepara para este jueves 17 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, una nueva sesión de la Comisión Accidental de Seguimiento al contrato 1767, suscrito con la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías S.A.S., en la que se revisarán los resultados de la audiencia adelantada por la Administración Municipal y el avance real de las obras.

El concejal Román Quintero Corredor afirmó que la comisión busca conocer qué decisiones tomará la Alcaldía, luego de los compromisos adquiridos en una sesión anterior y de las visitas técnicas realizadas a los diferentes frentes de obra.

“Sí vamos a adelantar la sesión de la Comisión Accidental de Seguimiento del contrato con Don Matías, donde en la anterior sesión se generaron algunos compromisos por parte de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Rafael Acevedo”, dijo Quintero Corredor.

Según el concejal, uno de los principales objetivos de la comisión será contrastar la información entregada por la Alcaldía y la empresa contratista con los resultados de las verificaciones realizadas directamente en terreno.

Quintero recordó que la Administración Municipal se había comprometido a realizar visitas a los sectores intervenidos para establecer con mayor precisión el porcentaje de ejecución del contrato 1767.

“Este compromiso era hacer un seguimiento, unas visitas a sector para que se entregara a detalle en qué porcentaje se encuentra realmente en avance total de obra el famoso contrato 1767. Y por otro lado, la Administración Municipal iba a realizar una audiencia”, indicó.

En esa audiencia se abordaron aspectos relacionados con los plazos, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y las posibles determinaciones que podría adoptar el municipio frente a Don Matías.

El concejal señaló que, después de dicha audiencia, la Administración debía revisar la documentación presentada por la empresa antes de definir si existían elementos suficientes para iniciar o declarar un eventual incumplimiento contractual.

Uno de los puntos que genera expectativa en el Concejo es precisamente el contraste entre los porcentajes de ejecución reportados por las partes.

“Se iba, digamos, a presentar el informe el cual tenía la Administración Municipal, si no estoy mal, con un 39,41% de porcentaje. Y por otro lado, cuál es el informe que iba a presentar la empresa de desarrollo territorial de Don Matías”, agregó el concejal.

El cabildante advirtió que el tiempo se convierte en uno de los factores centrales de la próxima discusión, pues, según lo manifestado durante las sesiones de seguimiento, restarían menos de 15 días para la terminación del contrato.

Por esta razón, la Comisión Accidental pretende conocer directamente cuál será la postura de la Administración y qué acciones se adelantarán frente al futuro del contrato.

“Esperamos en esta sesión preguntarle directamente a la Administración cuál es la postura que va a tomar con el contrato de Don Matías, teniendo en cuenta que ya estamos a menos de 15 días para la terminación del contrato, para saber cómo se va a adelantar el proceso”, expresó.

Román Quintero aseguró que, desde las diferentes sesiones de seguimiento, se han advertido situaciones que, a su juicio, podrían representar incumplimientos de obligaciones establecidas en el contrato.