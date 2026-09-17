Fiscalía imputó por tentativa de homicidio a señalado agresor de bombero de Ventaquemada

Fiscalía General de la Nación imputó a Julián David Torres Corredor, señalado de agredir al comandante del Cuerpo de Bomberos de Ventaquemada, Jairo Humberto Bolívar Vargas.

Tunja

Ante un juez de control de garantías se cumplió la audiencia de imputación de cargos contra Julián David Torres Corredor, señalado de agredir al comandante del Cuerpo de Bomberos de Ventaquemada, Jairo Humberto Bolívar Vargas.

Durante la diligencia, la Fiscalía imputó al procesado por el delito de homicidio en grado de tentativa con circunstancias de menor punibilidad. La defensa del procesado había solicitado que la conducta fuera considerada como lesiones personales; sin embargo, el ente acusador mantuvo la imputación y el juez avaló la legalidad del procedimiento.

El abogado Diego Cocunubo, defensor de víctimas, explicó que durante la audiencia participó para respaldar la exposición de los hechos jurídicamente relevantes y la posición de la Fiscalía.

“La Fiscalía realizó imputación al señor Julián David Torres por el delito de homicidio en el grado de tentativa con circunstancias de menor punibilidad. Si bien hubo una efectiva y eficaz relación de los hechos jurídicamente relevantes, esto fue también coadyuvado por el suscrito defensor de víctimas”, indicó.

De acuerdo con el abogado, pese a la solicitud de la defensa para modificar la calificación jurídica hacia lesiones personales, la Fiscalía se mantuvo en la imputación por tentativa de homicidio.

El juez de control de garantías avaló la legalidad de la diligencia y permitió que avanzara la formulación de cargos. Sin embargo, Julián David Torres Corredor no aceptó la responsabilidad por los hechos atribuidos por la Fiscalía.

“La defensa solicitaba que se fuera una imputación por el delito de lesiones personales, sin embargo, la Fiscalía se ratificó en esa imputación por el delito de homicidio en el grado de tentativa y el señor juez de control de garantías avaló la legalidad del procedimiento”, agregó.

Con la imputación cumplida, el proceso avanzó a una segunda audiencia, relacionada con la solicitud de una medida de aseguramiento.

Cocunubo indicó que la medida solicitada por la Fiscalía no es privativa de la libertad, por lo que no implica, en principio, el ingreso del procesado a un establecimiento carcelario.

Entre las condiciones que podrían establecerse están la obligación de mantener buena conducta, no salir del país, atender los llamados de las autoridades y, dependiendo de la decisión judicial, someterse a mecanismos de vigilancia como un dispositivo electrónico.

“Esa solicitud de medida de aseguramiento es no privativa de la libertad, en el entendido que hay medidas de aseguramiento intramurales y estas no privativas de la libertad combinan u obligan al señor imputado a presentar buena conducta, a no salir del país”, dijo.

Según el abogado, la Fiscalía solicitó específicamente que Torres Corredor no pueda abandonar Colombia, mantenga buena conducta y permanezca atento a los requerimientos de las autoridades mientras continúa el proceso.

“La señora fiscal solicitó medida de aseguramiento no privativa con el fin de que no pueda salir del país, con el fin de que preste buena conducta y con el fin de que esté atento a cualquier llamado de las autoridades”, expresó el abogado.

La decisión sobre la medida de aseguramiento quedó en manos del juez de control de garantías, quien deberá determinar este jueves 17 de septiembre si acoge la solicitud presentada por la Fiscalía o si permite que el procesado continúe vinculado al proceso en libertad.

“La decisión va a ser este jueves a las 3:00 de la tarde donde el señor juez de control de garantías defina si acoge esa solicitud hecha por la Fiscalía o si de lo contrario continúa el proceso en libertad”, puntualizó.