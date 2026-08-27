El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anuncia seis cambios en su gabinete

El anuncio del cambio de seis funcionarios del gabinete de Boyacá, lo hizo el gobernador Carlos Andrés Amaya en el Consejo de Gobierno.

Tunja

En el Concejo de Gobierno realizado en el salón presidentes de la Gobernación de Boyacá, el mandatario de los boyacenses Carlos Andrés Amaya Rodríguez, anunció que a partir del próximo mes de septiembre habrá seis cambios en su gabinete.

Son cinco mujeres y un hombre que dejarán sus cargos y comenzarán un nuevo rumbo es su vida profesional, después de haber servido al departamento en sus diferentes roles.

Las secretarias que dejan sus carteras son:

Nubia Elizabeth Bermúdez (Secretaria de Agricultura), Ana María Rojas (Secretaria de Turismo), Luisa Fernanda Rodríguez (Secretaría de Integración Social), Sandra Milena Urrutia (Secretaria TIC) e Ingrid Margarita Díaz (Secretaria de Salud), mientras que Héctor Wilson Castelblanco Rodríguez deja de ser el Gerente de Ideboy.

“Hoy, en Consejo de Gobierno, agradecimos a personas maravillosas que culminan una etapa, después de entregar lo mejor de sí para que esta #BoyacáGrande siguiera avanzando y progresando”, señaló el gobernador Carlos Amaya a través de sus redes sociales, quien además agradeció a las secretarias y el gerente por su compromiso y trabajo por el departamento.

“Gracias, gracias y mil gracias por su profundo amor por Boyacá, por cada día lejos de casa, por cada trasnochada, por cada hora de trabajo, por su entrega incansable y por haber puesto siempre al departamento por encima de todo”, dijo.

Según se ha conocido, algunos de los servidores públicos que dejan sus cargos estarán poniendo su nombre a consideración de los boyacenses en las próximas elecciones a la Asamblea de Boyacá, las alcaldías y concejos municipales.

Por otro lado, algunos nombres suenen para llegar a estas secretaría, como por ejemplo, José Gustavo Morales (Secretaría TIC), Laura Bello (Secretaría de Turismo) y Lorena Sánchez (Ideboy).

Los funcionarios estarán en sus cargos hasta el próximo lunes 31 de agosto, mientras que los nuevos miembros del gabinete, que estarán los últimos 14 meses de gobierno, comenzarán labores el martes 1 de septiembre.

Nubia Elizabeth Bermúdez (Secretaria de Agricultura) y Sandra Milena Urrutia (Secretaria TIC). Ampliar Nubia Elizabeth Bermúdez (Secretaria de Agricultura) y Sandra Milena Urrutia (Secretaria TIC). Cerrar

Luisa Fernanda Rodríguez (Secretaría de Integración Social) e Ingrid Margarita Díaz (Secretaria de Salud) / Foto: Gobernación de Boyacá. Ampliar Luisa Fernanda Rodríguez (Secretaría de Integración Social) e Ingrid Margarita Díaz (Secretaria de Salud) / Foto: Gobernación de Boyacá. Cerrar