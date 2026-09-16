Así fue el “agarrón” entre José Luis Bohórquez y Daniel Briceño en la Cámara de Representantes

Boyacá

Un derecho de petición de 124 preguntas a la alcaldía de Duitama causó un duro enfrentamiento verbal entre los Representantes del Pacto Histórico de Boyacá, José Luis Bohórquez y del Centro Democrático de Bogotá, Daniel Briceño.

En una primera intervención el congresista, José Luis Bohórquez se pronunció sobre una información que le entregó su abogado sobre un derecho de petición presentado a la alcaldía de Duitama.

“Me llamó mi abogado, me dijo que un colega de esta plenaria ha pasado un derecho de petición con 123 preguntas por cuestiones de cuando yo fui alcalde de Duitama. Hoy le quiero responder al señor Briceño para que tenga el derecho a defenderse”.

Y dijo que si indaga por él cuando fue alcalde, le facilitaba el trabajo al representante Briceño y le decía cuántas investigaciones penales, fiscales y disciplinarias le están adelantando.

“Yo mismo le pregunté a la Fiscalía y tengo cinco denuncias, tengo cuatro en la Procuraduría y una contraloría, ya se las entrego. También he tenido comparendos de tránsito”.

Invitó al congresista del Centro Democrático a debatir con argumentos.

“Yo espero aquí un debate de argumentos, pero si usted va a empezar a buscarme para atacarme en mi vida personal y privada, ni más faltaba. Yo también entré en modo Barbarita. Con todo gusto, pero sepa señor Briceño que no le como ni a usted ni a su séquito y escúcheme la frase, estoy preparado para lo que me quieran sacar, yo soy un hombre de izquierda, soy un hombre del Pacto Histórico y acuérdese algo de su religión y de la mía, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Aquí lo espero compañero”.

Daniel Briceño le recordó a José Luis Bohórquez que el derecho de petición no indaga por el representante, sino por los recursos de Duitama y la gestión de la alcaldesa, Ingrith Rocío Bernal.

“Aquí está el derecho de petición que yo le radiqué a la alcaldía de Duitama. El señor que habla de persecución, yo no sé por qué se preocupa si estoy preguntando temas de contratación, cuáles son las órdenes de prestación de servicio. Si son 124 preguntas, cuál es el problema. No entiendo cuál es la preocupación, si la alcaldía de Duitama va bien, pues no creo que haya problemas porque haga preguntas. No estoy haciendo una sola pregunta sobre José Luis Bohórquez, estoy preguntando a la alcaldía de Duitama. Esto me confirmaría es que sí es el dueño de la alcaldía y que siguen haciendo politiquería con la gente de Duitama, con los recursos de los duitamenses, eso es lo que quieren”.

El Representante, Daniel Briceño terminó recordando que no se va a callar y que su agenda no para.