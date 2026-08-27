Enfrentamiento entre Ejército y ELN generó tensión en zona rural de Pelaya, Cesar

Tropas del Ejército mantienen presencia en la zona rural de Pelaya, Cesar.

Un enfrentamiento entre unidades del Ejército Nacional e integrantes, presuntamente, del Frente Camilo Torres del ELN se registró durante la noche del miércoles en el sector Los Pinos, zona rural del municipio de Pelaya, Cesar. La situación generó tensión entre los habitantes de la zona, mientras las autoridades avanzan en la verificación de lo ocurrido y mantienen presencia en el sector.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, confirmó que las autoridades recibieron un reporte preliminar sobre los hechos y señaló que, hasta el momento, no se conocen resultados del enfrentamiento.

“Tenemos el reporte parcial de unos enfrentamientos que se presentaron anoche en área rural del municipio de Pelaya. Será este enfrentamiento entre la Décima Brigada y presuntamente el Frente Camilo Torres del ELN. No tenemos resultados de este enfrentamiento”, dijo.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, no se conocen reportes de personas heridas o lesionadas por estos hechos, mientras las autoridades continúan recopilando información para establecer con precisión qué ocurrió y si se presentaron afectaciones.

Esquivel también relacionó estos hechos con las acciones que se vienen adelantando contra actividades ilegales asociadas al transporte de hidrocarburos en el departamento.

“Esto es producto de los resultados que se vienen dando por el tema hidrocarburos, los nueve vehículos que fueron decomisados y las capturas que se vienen haciendo, alrededor de 56.000 galones que se han decomisado”, precisó.

Mientras se esclarecen las circunstancias del enfrentamiento, las autoridades mantienen presencia en el sector Los Pinos y adelantan las labores de verificación correspondientes.