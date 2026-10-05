Nuevo ataque con drones contra estación de Policía de Aguachica deja un interno herido

Un nuevo ataque con drones se registró en la madrugada de este lunes 5 de octubre contra la estación de Policía de Aguachica, Cesar. De acuerdo con los reportes, se escucharon cuatro fuertes detonaciones.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, confirmó que la Policía reaccionó de inmediato con disparos para intentar derribar el dron que sobrevolaba la estación. Como consecuencia del ataque, un hombre que se encontraba privado de la libertad resultó herido en una de sus piernas.

El secretario confirmó que no se reportaron policías ni civiles muertos y que las afectaciones en la infraestructura son principalmente materiales, con daños en una de las paredes de la estación.

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Las autoridades investigan quién estaría detrás de este nuevo ataque y si tendría relación con el atentado registrado anteriormente contra la misma instalación policial, registrado el pasado 24 de septiembre.

Tras los hechos, se mantiene un amplio dispositivo de seguridad con presencia de Ejército y Policía en Aguachica, mientras desde el Puesto de Mando Unificado se realiza seguimiento permanente a la situación.

El funcionario señaló que en la estación permanecen alrededor de 120 personas privadas de la libertad y que se evalúa el traslado de algunos internos hacia otros centros de reclusión para garantizar su seguridad.

El ataque ocurre en medio de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad en el sur del Cesar, al que las autoridades atribuyen resultados como la reducción del 60 % en el hurto de hidrocarburos y varias capturas.

Para este lunes se espera la presencia del presidente Abelardo de la Espriella, en Aguachica, en el marco de la reactivación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano para brindar la seguridad en municipios del sur del departamento.