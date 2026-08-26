Policía y FFMM conformarán bloques integrados para reforzar seguridad en principales ciudades

El director de la Policía Nacional, general Alejandro Barrera, aseguró que la institución trabajará bajo una estrategia conjunta con las Fuerzas Militares para enfrentar las principales amenazas de seguridad en el país, con un fortalecimiento de las capacidades operativas, de investigación criminal e inteligencia, especialmente en las principales ciudades.

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“Por política del señor Presidente, el señor Ministro de Defensa está diseñando unos bloques integrados entre Fuerzas Militares y Policía, que son unos bloques integrados operacionales para la seguridad ciudadana, especialmente en las principales ciudades del país. Estamos uniendo esfuerzos en capacidad operativa, pero también en capacidad de investigación criminal e inteligencia”, explicó Barrera.

El general señaló que otro de los ejes será fortalecer la respuesta frente a los ataques que vienen afectando a estaciones y unidades de policía. Explicó que, junto con las Fuerzas Militares, se están revisando las capacidades científicas y técnicas disponibles para detectar y localizar las amenazas utilizadas contra los uniformados.

“De manera conjunta con nuestras Fuerzas Militares, con la Policía Nacional, estamos revisando todas las capacidades que tenemos para que en el ámbito científico podamos nosotros también mirar de qué manera podemos localizar esta amenaza”, indicó.

Barrera también hizo un llamado a las comunidades para respaldar a los uniformados desplegados en los territorios.

“Nuestra comunidad también cuida a sus policías. Ellos están aquí para preservar la integridad, la vida de todos los que están en los territorios de Colombia. Cuiden a sus policías. Cuídennos, porque el deber de nuestros policías también es cuidar a sus ciudadanos”, afirmó.

El director de la Policía aseguró además que una de sus primeras tareas será fortalecer la disciplina y motivación dentro de la institución ante la nueva ofensiva contra las estructuras criminales. “Lo primero que tenemos que hacer es trabajar por nuestra base, por nuestros auxiliares de Policía, por nuestros policías. Tienen ustedes unos comandantes, unos directores que están comprometidos, primero con el bienestar de ustedes”, sostuvo.

Finalmente, Barrera advirtió que la nueva estrategia vendrá acompañada de una mayor exigencia operacional para los uniformados. “La exigencia va a ser la máxima. Tienen que estar altamente motivados, porque lo que viene es la lucha frontal contra todas las manifestaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia”, concluyó.

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