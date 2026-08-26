Familia de Kaleth Morales evalúa drástica decisión por vandalismo en su tumba

A 21 años de la muerte de Kaleth Morales, su familia analiza tomar una drástica decisión ante los constantes daños y actos de vandalismo registrados en la tumba del artista vallenato, ubicada en Valledupar.

El pasado 24 de agosto, fecha en la que se conmemoró un nuevo aniversario de su fallecimiento, decenas de seguidores, turistas y admiradores llegaron hasta el lugar donde reposan sus restos para rendirle homenaje. Sin embargo, la visita también volvió a dejar en evidencia los daños de los que fue objeto.

Su padre, Miguel Morales, manifestó su molestia a través de un video en el que mostró los daños ocasionados y pidió a los seguidores del artista respetar el lugar.

“Lo que ha venido pasando con la tumba de Kaleth es que le pido a sus seguidores, a los turistas que vienen a visitar la tumba. Nosotros nos esforzamos, si ustedes ven, el año pasado cómo quedó de linda esta tumba para que el visitante y sus seguidores vean que aquí está su ídolo. Pero mire, ahí quitaron el florero, aquí estaba la fotografía, desmigajaron los dos floreros y así quedó la tumba de Kaleth”.

El cantante y padre del fallecido artista también lamentó que los esfuerzos de la familia por mantener el lugar en buenas condiciones terminen afectados por este tipo de acciones.

“Y nos duele porque su mamá se esfuerza porque esta tumba esté hermosa por sus seguidores, por sus visitantes, por los turistas que llegan”.

Trasladarían sus restos

Ante esta situación, Miguel Morales aseguró que la familia incluso está considerando exhumar los restos de Kaleth Morales y trasladarlos a un osario, como una medida para protegerlos de nuevos daños.

“Y yo sí quisiera decirle a sus seguidores que de pronto vamos a determinar sacarlo y llevarlo para un osario. Sinceramente, porque no hayamos cómo decirle a la gente: por favor, respeten las tumbas, no solamente la de Kaleth, también la de Omar Geles, la de Diomedes Díaz, la de Martín Elías, la de todos los artistas que están aquí y aún todos los difuntos que están aquí. Respetemos a los muertos, aún siendo muertos. De verdad, pues me da pesar”.

Kaleth Morales falleció el 24 de agosto de 2005, a los 21 años, y con el paso del tiempo su tumba se convirtió en uno de los lugares de visita para sus seguidores en Valledupar.