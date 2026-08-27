“Ella era única en su especie”, Steve Buckingham, productor de Dolly Parton

Este jueves, estuvo en los micrófonos de 6M W el productor de Dolly Parton, Steve Buckingham.

¿Cuándo la vio por última vez?

Durante la entrevista, recordó la última vez que vio a la “Reina del Country”, diciendo: “En los últimos meses, cuando Dolly celebró su, creo, 50 aniversario en el Opry, nos invitó a mi esposa y a mí a ir con su familia. Fuimos a verla tocar en vivo en el Opry para su 50 aniversario. Eso fue hace un par de años. Seguíamos hablando con regularidad, pero últimamente no porque sabía que no se encontraba bien y respetaba su privacidad”.

¿Cómo surgió la versión de Whitney Houston de “I Will Always Love You”?

También habló sobre su grabación con Dolly Parton de su éxito “I Will Always Love You”: “Grabé el dúo con Dolly y Vince Gill y supimos que esa noche, en cuanto Vince abrió la boca, Dolly me miró en la sala de control. Y supimos que esa noche fue mágica”.

“Pero como seguramente todos han leído, cuando Dolly dejó el programa de Porter Wagoner, escribió la canción “I Will Always Love You” como despedida a Porter. Tuvo que emprender su propio camino y triunfar por su cuenta. Y, por supuesto, tuvo dos éxitos con ella".

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“Un día estábamos en el estudio y ella entró con un casete y dijo: No van a creer quién grabó “I Will Always Love You”. Y tenía un casete que Kevin Costner le había enviado. Creo que fue idea suya incluirlo en la película. Escuchamos la mezcla preliminar en casete de la versión de Whitney".

“Y claro, ¿qué se puede decir? Éramos Dolly, yo, mi ingeniero, todos mis músicos de estudio. Fue simplemente mágico. Y sabíamos que sería un éxito rotundo".

¿Cómo era la ética de trabajo de Parton en el estudio?

Comentó cómo era su ética de trabajo en el estudio afirmando que “Era muy rápida. Una de las razones por las que trabajamos tan bien juntos durante tantas décadas fue que yo trabajo muy rápido y ella también. Con Dolly, si no llegas diez minutos antes, llegas tarde. Siempre llegaba temprano. Nunca llegaba tarde. Siempre estaba preparada, súper preparada, y yo igual. Por eso nos llevábamos tan bien en el estudio porque ambos nos lo tomábamos en serio. Estábamos preparados. Siempre intenté rodearla del mejor elenco”.

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¿Cómo era su sentido del humor?

Además, recordó el sentido del humor de Parton: “Pero yo siempre le decía, le decía, si no hubieras triunfado como compositora, si no hubieras triunfado como cantante, si no hubieras triunfado como música, habrías triunfado como comediante porque tenía una mente rapidísima. Es decir, y todo era espontáneo”.

“Tenía sus famosas expresiones al estilo Dolly, como la gente comenta. Siempre era un humor un poco autocrítico. Pero podía inventarse las frases más graciosas sobre la marcha, y hacía que todo el mundo se partiera de risa”.

“Tenía un ingenio rápido y gracioso por naturaleza. Y, ¡Dios mío!, solía decir que yo era el único que podía escribir el libro de verdad sobre ella. Y yo le decía: ‘Sí, bueno, probablemente tendríamos que estar todos muertos primero’, porque nos gastábamos muchísimas bromas entre nosotros".

¿Es cierto que Miley Cyrus va a heredar el catálogo de Parton?

Por último, confesó que no sabe nada sobre los rumores de que Miley Cyrus heredará el catálogo de Parton: “No, es la primera vez que oigo algo así. No me lo imagino, no puedo hablar por ella, no me la imagino regalando su catálogo. Eso es una renta vitalicia para su familia extendida, para el resto de sus vidas, para sus hermanas, sus sobrinas, sus sobrinos y sus sobrinas nietas y sobrinos nietos”.