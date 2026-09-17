Los 50 de Joselito presentan ‘La Saporrita’ y estarán en la Fiesta de Fin de Año

Con 28 años de trayectoria, Los 50 de Joselito continúan llevando la música tradicional colombiana a diferentes escenarios y ahora presentan su nueva canción, ‘La Saporrita / El Pávido Návido’, incluida en su álbum Tributo a la Cumbia.

El sencillo, autoría de Juvenal Vilorio y Valentín Elizalde, fue grabado en el estudio La Marca, AZ Records, bajo la dirección musical de Juan Carlos Bravo y con masterización de Ronald González. La canción ya está disponible en las principales plataformas digitales.

El video oficial fue grabado en Bogotá, en la discoteca La 10, Club 116, bajo un formato cinematográfico y con la dirección de Bravo Channel. La producción también está disponible en el canal oficial de YouTube de la agrupación.

Los 50 de Joselito estarán en la Gran Fiesta de Fin de Año

Además de este lanzamiento, Los 50 de Joselito confirmaron su presentación en la Gran Fiesta de Fin de Año, que se realizará el sábado 5 de diciembre en el Gran Salón de Corferias, en Bogotá.

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La agrupación compartirá escenario con artistas y agrupaciones como La Billo’s Caracas Boys, Wilfrido Vargas, Fruko y sus Tesos, Los Auténticos Corraleros y Peter Manjarrés.

Las entradas tienen actualmente un 50 % de descuento a través de LaTiquilla.

A lo largo de su carrera, Los 50 de Joselito han popularizado canciones como ‘El Bailador’, ‘La Espumita del Río’, ‘Hace Un Mes’, ‘Suéltala Pa’ Que Se Defienda’ y ‘El Pájaro Amarillo’, entre otros temas que hacen parte de la música tradicional colombiana.