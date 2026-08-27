Dolly Parton tenía varios proyectos planeados antes de su muerte, entre ellos, una canción secreta

Este miércoles se conoció que la leyenda de la música country Dolly Parton, quien falleció este martes a los 80 años, tenía varios proyectos en desarrollo.

Entre los proyectos en desarrollo se encuentran un programa de avatares, un documental musical, una película biográfica, una docuserie, una serie de ficción y una canción secreta.

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¿Dónde se encuentra esa canción secreta?

En 2015, Parton y su equipo enterraron una caja de castaño llena de copias físicas de una canción nueva en dos formatos, casete y CD, junto con sus respectivos reproductores, bajo su hotel Dollywood DreamMore Resort and Spa.

La cápsula del tiempo permanecerá sellada hasta que el parque celebre su trigésimo aniversario en 2045, coincidiendo con el centenario de Parton.

¿Qué dice la cápsula?

Una placa dentro de la caja dice:

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“La ‘Caja de los Sueños’ de castaño es un depósito de los deseos y recuerdos de Dolly para el futuro. No se abrirá hasta el cumpleaños de Dolly, el 19 de enero de 2046. La Caja de los Sueños es un homenaje a su mentor y tío, Bill Owens, quien trabajó incansablemente para preservar el castaño americano. Como tributo final, Dolly depositó una canción que compuso para ser su último lanzamiento. Titulada ‘Mi Lugar en la Historia’, solo Dolly conocerá su melodía y contenido hasta 2046”.

Parton falleció tras una “breve batalla” contra el cáncer en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram de Nashville, según informaron sus representantes el martes.