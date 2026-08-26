Capturan en Barranquilla a ‘Copete’, señalado de homicidio durante millonario robo

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la captura, mediante orden judicial, de un hombre de 42 años conocido con los alias de ‘Copete’ o ‘Clemente’, señalado de estar vinculado a un caso de homicidio ocurrido durante un hurto a un vehículo transportador de valores en Villavicencio.

El procedimiento fue realizado en el barrio La Sierra, donde investigadores hicieron efectiva la orden por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado.

Investigación lo vincula a ataque contra empleados de valores

Según las autoridades, los hechos ocurrieron el 28 de diciembre de 2023 en un centro comercial de Villavicencio, donde el hoy capturado habría intimidado y atacado con arma de fuego a trabajadores de una empresa transportadora de valores, dejando una persona fallecida y otra lesionada.

La Policía indicó que alias ‘Copete’ registra ocho anotaciones judiciales por delitos como homicidio, porte ilegal de armas, hurto, concierto para delinquir, violencia intrafamiliar y fuga de presos. Además, estaría relacionado con el grupo de delincuencia común organizado ‘Los Magníficos’.

El coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que la captura hace parte de las acciones para ubicar a personas requeridas por la justicia y fortalecer la seguridad ciudadana.