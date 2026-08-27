De nuevo exigen la liberación de los soldados secuestrados en el Cauca desde el 2025

Cauca

El Ejército Nacional exigió la liberación inmediata de tres soldados secuestrados por grupos armados ilegales en el Cauca desde 2025.

Los uniformados en cautiverio fueron interceptados por sujetos armados en diferentes momentos. Jamerson Guachetá, fue secuestrado en julio de 2025; el soldado profesional Juan David Buitrón, resultó plagiado en agosto del mismo año; y al soldado profesional Víctor Hugo Yepes, lo privaron de la libertad en noviembre.

Los tres militares siguen en poder de las estructuras Dagoberto Ramos y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Iván Mordisco’, después de llevárselos en los municipios de Cajibío y Balboa.

La institución militar señaló que los uniformados “permanecen alejados de sus familias” y con sus “derechos fundamentales vulnerados”.

En ese sentido, el Ejército reiteró el llamado a respetar la vida e integridad de los soldados, y a “proceder con su liberación inmediata, en cumplimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.