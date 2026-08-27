Gigantesco incendio forestal entre Popayán y El Tambo dejó un bombero herido. Cortesía: Red Apoyo Cauca

Popayán, Cauca

El Cuerpo de Bomberos de Popayán atendió durante las últimas horas varias emergencias por incendios forestales en la ciudad, entre ellas una de grandes proporciones registrada en la vereda Bajo Charco, que permanece activa.

La emergencia se presentó en una zona límite entre Popayán y El Tambo, donde las llamas amenazaron viviendas, redes eléctricas y cultivos. Durante las labores de control, uno de los bomberos resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece estable.

Para atender la emergencia fue necesario el apoyo de unidades de Bomberos de El Tambo, la Defensa Civil, la Red de Apoyo y otros organismos de socorro que participaron en las labores de control.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Popayán, subteniente Francisco Arboleda, explicó que el incendio consumió una importante cantidad de vegetación y fue controlado en un 60 %, pero la parte restante permanece en una zona de cañón de difícil acceso.

“Las condiciones de oscuridad y de seguridad generan un riesgo importante para nuestras unidades para continuar con las labores de control”, señaló el comandante.

Las labores fueron suspendidas durante la noche y serán retomadas este jueves para avanzar en la extinción del incendio.

De manera paralela, los organismos de socorro atendieron otro incendio forestal en el sector de Pueblillo, donde participaron seis unidades bomberiles y seis integrantes del Grupo Scout de Emergencias.

Las llamas fueron controladas y durante la operación, se protegieron viviendas cercanas y líneas de energía.

El Cuerpo de Bomberos señaló que existe preocupación por el aumento de este tipo de emergencias en Popayán durante la última semana, con cerca de diez casos diarios, la mayoría provocados.

Ante el incremento de incendios forestales en la capital caucana, los organismos de socorro insistieron en la necesidad de extremar las medidas de prevención y evitar el uso del fuego en zonas rurales.

Además, recordaron que el reporte oportuno de estas emergencias es clave para evitar mayores afectaciones.