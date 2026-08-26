Un militar murió y tres más resultaron heridos por ataque con explosivos de las disidencias en Cauca

La Tercera División del Ejército Nacional informó que un ataque con artefactos explosivos lanzados desde un dron cobró la vida del soldado profesional Alejandro López Quintero. Foto: Ejército Nacional.

Buenos Aires - Cauca

El soldado profesional Alejandro López fue asesinado en un ataque desde drones con explosivos en el norte del Cauca. Otros tres militares resultaron heridos por la acción violenta atribuida a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Los hechos ocurrieron en la vereda Bellavista, zona rural del municipio de Buenos Aires.

“Ahí, a las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Numero Cinco les lanzaron artefactos detonantes”, dijo la institución militar, que además explicó que como resultados desafortunados, el soldado López Quintero “perdió la vida a pesar de la atención médica de los enfermeros de combate”.

Los uniformados lesionados recibieron atención médica y se encuentran estables.

El Ejército Nacional lamentó la pérdida del soldado profesional, le envió un mensaje de condolencia y solidaridad a la familia del uniformado y resaltó que “entregó su vida en cumplimiento de la misión constitucional”.

Asimismo, calificó el suceso como una “grave violación al Derecho Internacional Humanitario”.

También mencionó el Ejército que la situación además de atentar contra la integridad de los miembros de la Fuerza Pública “también pone en la vida y seguridad de las comunidades del Cauca”.

En la zona rural y urbana de la localidad de Buenos Aires, continúan las acciones militares para combatir las intenciones terroristas de los grupos armados al margen de la ley.