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25 ago 2026 Actualizado 18:57

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Buenos Aires, Cauca, confirmó 1300 viviendas afectadas desde el terremoto del pasado 10 de agosto

Las autoridades locales hicieron un llamado para que en los censos se incluyan las personas verdaderamente damnificadas en esta localidad del norte del Cauca.

Afectaciones en Buenos Aires, Cauca tras el terremoto del 10 de agosto. Foto: Suministrada.

Afectaciones en Buenos Aires, Cauca tras el terremoto del 10 de agosto. Foto: Suministrada.

Afectaciones en Buenos Aires, Cauca tras el terremoto del 10 de agosto. Foto: Suministrada.
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Buenos Aires - Cauca

Buenos Aires, Cauca, sigue padeciendo los efectos del terremoto del pasado 10 de agosto. Desde el día del siniestro hasta hoy, se contabilizan 1.300 viviendas afectadas.

El alcalde Pablo César Peha reiteró que la situación superó la capacidad de respuesta del municipio.

Peña además agradeció las cerca de 30 toneladas de ayudas humanitarias que llegaron al territorio por parte de los gobiernos departamental y nacional para atender a los damnificados.

Sin embargo, afirmó que es preocupante el número de viviendas que requieren reconstrucción o reparación, así como las edificaciones públicas que también necesitan atención.

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En ese sentido, hizo un llamado a la población para que en los censos sean incluidos únicamente los afectados que realmente requieren ayuda y quienes no cuentan con los recursos económicos para asumir los costos de las reparaciones.

El mandatario puntualizó que, una vez finalizados los censos, se revisarán las afectaciones casa por casa para solicitar al Gobierno Nacional las ayudas necesarias para la reconstrucción.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

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