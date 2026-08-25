Mantienen prohibiciones de acceso a los cráteres de la cadena volcánica Los Coconucos en el Cauca

Autoridades monitorean el volcán Puracé del Cauca, ante el cambio a alerta naranja

Puracé - Cauca

El Servicio Geológico Colombiano, SGC, reiteró la prohibición de ingresar a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga en el Cauca, ante el riesgo de emisiones repentinas de gases y ceniza.

Esta y otras determinaciones se mantienen mientras persiste la actividad del volcán Puracé.

En las 24 horas comprendidas entre el 23 y el 24 de agosto, una de las emisiones de ceniza alcanzó una altura de 200 metros, con dispersión hacia el noroccidente.

Para el SGC, por el momento no existen condiciones que permitan considerar parametros de estabilidad suficiente para reducir el nivel de alerta en el volcán Puracé desde el primero de agosto. Esto a pesar de las reducciones temporales en factores como la sismicidad.

“Los parámetros instrumentales del volcán Puracé continúan en sus niveles máximos históricos”, recalcó la entidad.

La información técnica revelada en el boletín de monitorio del Servicio señala que, entre los principales indicadores se encuentran las “vibraciones sísmicas localizadas a menos de un kilómetro de profundidad”, la deformación progresiva del suelo y el “incremento en las concentraciones de dióxido de carbono y dióxido de azufre”.

Estas variaciones confirman la inestabilidad del volcán, situación por la cual se mantiene el monitoreo permanente y la comunicación constante con los vigías de las áreas de influencia y los organismos de socorro.