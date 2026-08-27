El volcán Puracé del Cauca registró un sismo de 2.7 magnitud local en las últimas 24 horas

Puracé - Cauca

A ocho kilómetros al nordeste del cráter del volcán Puracé del Cauca se presentó un sismo de 2.7 magnitud local. El Servicio Geológico Colombiano, SGC, también reportó una emisión de ceniza que alcanzó los 700 metros de altura.

Los fenómenos se registraron en las últimas 24 horas y fueron percibidos por los instrumentos de monitorio del Observatorio Sismológico y Vulcanológico.

El sismo estuvo seguido por varias réplicas no mayores mientras que la emisión de ceniza se dispersó hacia el noroccidente.

Este complejo volcánico sigue presentando los niveles más altos en términos de actividad sísmica y geoquímica.

El SGC resaltó que continúa la deformación del suelo entre las estructuras de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga y destacó “emisiones de 1.300 toneladas diarias de dióxido de azufre y un aumento en las concentraciones de dióxido de carbono en el suelo”.

Estos cambios mantienen la actividad del sistema volcánico en alerta Naranja.