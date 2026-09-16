Emergencia en el Macizo Colombiano por un incendio forestal que completa 15 días fuera de control

Sotará, Cauca

Un incendio forestal que completa más de 15 días fuera de control mantiene en emergencia al Macizo Colombiano, en el sur del Cauca, donde más de 500 hectáreas han resultado afectadas por las intensas llamas.

La emergencia se registra entre los municipios de La Vega y Sotará, especialmente en el territorio indígena de Guachicono y el resguardo indígena de Río Blanco, en Sotará. Las llamas han consumido amplias zonas de bosque alto andino en el cañón de Guachicono.

Entre los sectores afectados se encuentran Buenavista, El Arado, Las Cabras, Río Blanco, Pueblo Quemado, Los Manzanos, Las Tunas y La Porra. Las llamas también alcanzaron áreas cercanas al cerro Punturco, sitio sagrado del pueblo Yanacona.

De acuerdo con las autoridades indígenas, el incendio ha dejado afectaciones en 15 viviendas, además de pérdidas de animales, daños en cultivos y afectaciones a la flora y fauna de la región.

Las comunidades aseguran que varios focos permanecen activos en sectores del cañón de Guachicono, ubicado en zona rural entre los municipios de La Vega y Sotará, una zona de difícil acceso que dificulta las labores para controlar el fuego.

A las condiciones del terreno se suman los fuertes vientos y las altas temperaturas que han favorecido la propagación de las llamas durante las últimas dos semanas.

David Imbachi, gobernador del resguardo indígena de Río Blanco, aseguró que la atención de la emergencia ha sido asumida principalmente por la Guardia Indígena y habitantes de las comunidades afectadas ante la limitada capacidad de respuesta en el territorio.

Las autoridades indígenas solicitaron apoyo urgente de la Gobernación del Cauca, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Gobierno Nacional, incluyendo el uso de helicópteros con sistemas de descarga de agua para atender la emergencia.

“No tenemos capacidades técnicas ni dotación para enfrentar una emergencia de esta magnitud. Necesitamos apoyo aéreo urgente porque el incendio sigue activo en zonas de muy difícil acceso”, aseguró Imbachi.

El líder indígena advirtió que la emergencia podría tener impactos más allá del sur del Cauca. “Es un SOS desde el Macizo Colombiano. Aquí nacen algunos de los ríos más importantes del país y esta emergencia puede tener repercusiones a nivel nacional”, afirmó.

Mientras las llamas continúan activas las comunidades esperan la llegada de apoyo especializado para evitar que el incendio siga avanzando sobre este importante ecosistema.