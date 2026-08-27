“Comer saludable no es costoso”: experta defiende impuestos saludables como medida de salud pública

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“Comer saludable no es más costoso”: experta defiende impuestos saludables como salud pública

En entrevista con Dos Puntos, Mylena Gualdrón, nutricionista dietista y coordinadora de la línea de nutrición en FIAN Colombia, aseguró que la implementación de los impuestos saludables y los sellos de advertencia en Colombia han comenzado a transformar los hábitos de consumo en el país.

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Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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