Vamos a eliminar el impuesto saludable: fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella

La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, anunció que, de llegar a la presidencia el próximo 21 de junio, una de las medidas que se adoptarán será la eliminación del impuesto que se impuso a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados que tienen altos contenidos de sodio, azúcares añadidos o grasas saturadas.

“Vamos a eliminar ese impuesto saludable que muy poco tiene de saludable, y lo hemos dicho públicamente”, dijo Restrepo en entrevista con Caracol Radio.

De acuerdo con Restrepo, se trata de una medida que “no tiene ningún sentido”, y que condiciona los hábitos de consumo de los ciudadanos.

“Es poco saludable, eso no tiene ninguna presentación; ¿quién dijo que un impuesto es el mecanismo a través del cual usted define el consumo de una persona? Las personas deben definir qué es lo que quieren consumir libremente”, aseguró.

“Es que no tiene ningún sentido, ese es un impuesto que terminaron poniendo ahí por una razón puramente ideológica”, agregó.

De otro lado, en referencia a los sellos que alertan sobre el exceso de azúcares, sodio y grasas en los productos alimenticios, el candidato a la vicepresidencia señaló que esta norma no tendría modificaciones.

“Eso no es una política impositiva, es una política de salud, seguramente hay que mantenerla y seguramente revisarla permanentemente”, concluyó.