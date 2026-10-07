Carnaval de Barranquilla vuelve a realizar prueba técnica en el Gran Malecón del Río

El Carnaval de Barranquilla volvió a realizar una prueba técnica en el Gran Malecón del Río, con la participación de cerca de 12 grupos folclóricos, como parte de la evaluación de este escenario para los desfiles de las carnestolendas 2027.

La jornada busca determinar si el espacio cuenta con las condiciones técnicas y logísticas necesarias para recibir los principales eventos del Carnaval.

¿Se trasladarán los desfiles de la Vía 40?

Entre los desfiles que están siendo evaluados para un eventual traslado al Gran Malecón se encuentran la Batalla de Flores, la Gran Parada de Tradición y la Gran Parada de Comparsas, que tradicionalmente se realizan en la Vía 40.

Esta nueva prueba se suma a los análisis que se vienen realizando sobre el escenario, luego de que en julio el Distrito de Barranquilla planteara la posibilidad de trasladar estos desfiles de la Vía 40 al Gran Malecón.

Los resultados de las evaluaciones permitirán determinar si este espacio está en condiciones de convertirse en uno de los escenarios de las grandes jornadas del Carnaval de Barranquilla 2027.